Esselunga: l’autunno digitale con PROMOZIONI tra calcio e console

Esselunga è un luogo speciale, sorprendente ed un pizzico magico, dove non si fa solo la spesa ma si trovano anche delle promozioni davvero uniche speciali e più convenienti di qualuqnuq altro store specializzato. C’è un nuovo fermento tra i corridoi digitali. L’autunno si apre con offerte che parlano di intrattenimento, innovazione e passione. Tra sessioni di gioco e maratone di streaming, le nuove promozioni accendono l’entusiasmo di chi vive di pixel e adrenalina. Esselunga interpreta perfettamente questo spirito, proponendo esperienze che uniscono performance e convenienza. L’idea è semplice: offrire prodotti che accompagnano chi ama la tecnologia in ogni momento della giornata. Un’occasione per scoprire come il mondo digitale possa essere accessibile, divertente e sempre aggiornato. Con promozioni pensate per un pubblico trasversale, Esselunga punta a soddisfare tanto i gamer più accaniti quanto chi cerca un dispositivo affidabile per comunicare e condividere.

Gioca con Esselunga

In questa stagione, Esselunga propone EA SPORTS FC 26 per PS5 a 69 euro e per PS4 a 69,90 euro: due offerte dedicate a chi non vuole rinunciare alla passione del calcio virtuale.

All’interno del suo spazio digitale, Esselunga include anche uno smartphone di ultima generazione, perfetto per foto, chat e streaming. Le iniziative di Esselunga mettono in primo piano la qualità e la praticità, con un occhio sempre attento alle esigenze di chi vive connesso. Esselunga rinnova così la sua posizione come punto di riferimento per l’acquisto tecnologico consapevole. Ogni proposta di Esselunga riflette l’attenzione per i dettagli e la volontà di offrire esperienze che uniscano comfort e passione. In poche parole, con Esselunga la tecnologia è più vicina, più semplice e più entusiasmante.