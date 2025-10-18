TIM, nuova super offerta a basso costo per gli ex clienti

L’operatore telefonico italiano TIM sta proponendo un’altra sensazionale offerta per alcuni suoi ex clienti selezionati. In particolare, in questi giorni l’operatore sta proponendo l’attivazione dell’offerta di rete mobile denominata TIM SUPREME GPRO. Quest’ultima arriva ad includere ogni mese un grande bundle ma ad un prezzo decisamente conveniente. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

TIM propone ai suoi ex clienti l’attivazione di una super offerta di rete mobile

L’operatore telefonico italiano TIM sta tentando i suoi ex clienti con l’attivazione di un’offerta di rete mobile davvero sorprendente. Come già accennato in aper, l’offerta in questione si chiama TIM SUPREME GPRO. Con l’attivazione di questa offerta, gli utenti potranno avere accesso ogni mese ad un bundle davvero sorprendente. Nello specifico, con l’offerta gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati per navigare senza pensieri.

Questi giga saranno validi per navigare non solo con connettività 4G, ma anche per navigare con le reti di quinta generazione. Sarà possibile navigare in 5G ad una velocità massima pari a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Il bundle dell’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS. Per poter usufruire di questa offerta, gli ex clienti interessati dovranno sostenere un costo per il rinnovo pari a solo 5,99 euro al mese.

È tuttavia previsto un costo di attivazione dell’offerta pari a 6,99 euro. L’operatore sta comunque proponendo l’attivazione di questa offerta agli ex clienti che attualmente sono clienti Iliad o di alcuni operatori telefonici virtuali. Qui di seguito vi lasciamo l’elenco completo degli operatori di provenienza:

Iliad, PosteMobile, CoopVoce, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia Full, Green ICN, NV mobile, Intermatica, Spusu, NTMobile, Rabona Mobile, Enegan, Digi Mobil, Plink, TDM, China Mobile (CMLink), Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elite Mobile (Elimobile), Italia Power, Afinna One (AC Milan Connect), Lyca Mobile, BT Italia Full MVNO, BT Enia Mobile e Welcome Full (Vianova).