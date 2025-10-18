Pubblicità sui razzi nello spazio, Putin dà il via libera

La Russia è pronta a portare la pubblicità oltre il Pianeta Terra. Putin ha approvato una nuova normativa che permetterà di inserire la pubblicità su razzi, satelliti e altri veicoli, trasformando lo spazio in una vetrina per il marketing.

La legge, firmata dal presidente Vladimir Putin, entrerà in vigore il prossimo anno e consentirà all’agenzia spaziale russa Roscosmos di affittare spazi pubblicitari sui propri mezzi. L’obiettivo è creare una nuova fonte di guadagno per sostenere l’industria spaziale russa, colpita da anni di difficoltà economiche e riduzione delle collaborazioni internazionali.

Pubblicità nello spazio, un nuovo business per la Russia

Secondo quanto emerso, parte dei ricavi generati andrà direttamente nelle tasche dello Stato. Il resto sarà destinato al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo dell’agenzia spaziale russa – Roscosmos. In altre parole, ogni razzo o satellite potrebbe diventare una sorta di cartellone pubblicitario. Verranno esibiti loghi, scritte e simboli visibili durante i lanci o attraverso le riprese dallo spazio.

La Russia punta così a un modello innovativo di economia spaziale, che fonde tecnologia e comunicazione. Una mossa che, secondo gli analisti, potrebbe aprire la strada a una nuova corsa commerciale tra le agenzie spaziali di tutto il mondo.

Opportunità e rischi

L’idea di pubblicizzare brand nello spazio è sicuramente suggestiva, ma porta con sé anche alcune incognite. C’è chi teme che gli interventi estetici possano influire sul peso e sull’aerodinamica dei veicoli, o che possano complicare la manutenzione e il monitoraggio dei satelliti. Inoltre, non è chiaro quanto gli annunci saranno effettivamente visibili a occhio nudo o attraverso i media.

Sul piano politico, la misura solleva dubbi anche per quanto riguarda la partecipazione di marchi stranieri, considerando le sanzioni economiche ancora in vigore contro la Russia. È quindi probabile che la pubblicità nello spazio sarà inizialmente limitata ad aziende nazionali o partner strategici.

Il futuro del marketing

Con questa decisione, Mosca inaugura una nuova fase nel rapporto tra spazio e commercio. Se l’esperimento funzionerà, potremmo assistere a un futuro in cui i lanci spaziali diventeranno eventi sponsorizzati, con razzi personalizzati e loghi in bella vista, proprio come avviene oggi negli sport. Un passo audace che, tra curiosità e scetticismo, ridefinisce ancora una volta il confine tra innovazione e spettacolo.