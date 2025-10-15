REDMAGIC rivoluziona il gaming mobile e le tecnologie di raffreddamento

REDMAGIC ha deciso di fare le cose in grande per presentare le ultime innovazioni pensate per il mondo del gaming mobile. Il brand ha tenuto un evento intitolato REDMAGIC Gaming and Liquid Cooling Technology Conference a Shenzhen in cui ha mostrato le novità nella tecnologia di raffreddamento per smartphone.

L’azienda ha mostrato al mondo il primo sistema di raffreddamento a liquido, oltre a nuovi sistemi di raffreddamento ad aria da utilizzare sui dispositivi mobile. In questo modo, sarà possibile tenere sotto controllo le temperature di smartphone e tablet e garantire performance di gioco elevatissime in ogni condizione di utilizzo.

Il sistema di raffreddamento a liquido per smartphone ideato da REDMAGIC è ispirato alla tecnologia utilizzata per la gestione delle temperature dei server. Il liquido refrigerante a base di fluorurato presenta una eccezionale capacità di isolamento e conduttività termica. Infatti, il liquido può sopportare senza problemi temperature comprese tra -40°C e 70°C senza perdere le proprie capacità.

Tuttavia, la sfida maggiore per questa tipologia di tecnologia è quella della miniaturizzazione del sistema. REDMAGIC ha sviluppato una micropompa ceramica piezoelettrica per garantire un flusso ottimale del fluido. Inoltre, sono stati ricavati dei canali di flusso all’interno del dispositivo utilizzando il taglio laser a livelli microscopici. Infine, il sistema è stato testato per sopportare le sollecitazioni quotidiane con l’utilizzo di una nuova membrana anti-perforazione.

Passando al sistema di raffreddamento ad aria, il produttore ha messo a punto la tecnologia Turbo Fan 4.0 con una nuova evoluzione. Basato su una ventola attiva in grado di ruotare fino a 24.000 rpm, il flusso d’aria è in grado di abbassare efficacemente le temperature del device.

Gli ingegneri del marchio hanno ottenuto anche la certificazione IPX8 per il sistema di raffreddamento. Questo significa che è garantita la resistenza alle infiltrazioni di polvere e acqua, proteggendo la longevità del dispositivo.