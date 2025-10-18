Delta Pro Ultra X di EcoFlow permetterà di avere un’autonomia molto estesa

Lo sviluppo di tecnologie utili per migliorare la sostenibilità e di conseguenza impattare un po’ di meno sull’ambiente si avvia verso progressi davvero importanti. Ad esempio, alcuni dispositivi che possono volendo migliorare la sostenibilità, per quanto riguarda l’energia, sono le centrali elettriche domestiche. Questi ultimi sono dei piccoli generatori da posizionare nelle proprie abitazioni e sono molto importanti per mantenere il funzionamento di elettrodomestici durante i blackout.

Ma molto spesso queste centrali vanno a collegarsi proprio a impianti fotovoltaici, oppure mini eolici, permettendo dunque di rendere massimo l’autoconsumo.

Inoltre, questi dispositivi sono molto utili per migliorare l’efficienza e la sostenibilità domestica, permettendo di diminuire sicuramente i consumi e proteggersi da blackout e condizioni di emergenza.

Delta Pro Ultra X di EcoFlow è un prodotto incredibilmente

EcoFlow è proprio un’azienda cinese che si occupa di questo, ovvero di sviluppare delle soluzioni smart ed energetiche, che siano anche portatili.

Uno dei suoi prodotti più incredibili è la linea Delta delle sue stazioni di alimentazione, questi ultimi possono essere utilizzati in diversi contesti, dall’uso domestico al campeggio.

In particolare, al momento c’è stato l’annuncio del lancio del suo nuovo prodotto, la Delta Pro Ultra X. Questa piccola centrale elettrica domestica presenterà sicuramente delle differenze sostanziali rispetto al modello precedente dell’azienda.

La novità è che ci si aspetta che il nuovo modello sia in grado di mantenere l’autonomia energetica della propria abitazione addirittura per settimane. La capacità della Delta Pro Ultra X dovrebbe arrivare sino ai 180 kWh, con un’efficienza incredibilmente migliorata, che è in grado di alimentare un’intera abitazione. Si tratta inoltre di una soluzione che può essere installata in diversi contesti, e quindi estremamente versatile.

Questo nuovo prodotto di EcoFlow, che avrà un costo che si aggirerà intorno agli 8000 dollari, è un ulteriore passo in avanti verso un futuro costellato da energia autonoma e soprattutto sostenibile.