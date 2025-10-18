NOW: la piattaforma che attira un pubblico sempre più vasto

Nel settore sempre più competitivo dello streaming online, la corsa a offrire contenuti di qualità e formule di abbonamento flessibili è diventato fondamentale. In tale contesto, NOW, piattaforma digitale di Sky, si distingue per la capacità di unire l’esperienza televisiva tradizionale all’agilità dei servizi on demand. L’obiettivo è garantire accesso immediato a sport, film e serie TV di alto livello. Il tutto senza la necessità di parabola o decoder, ma semplicemente attraverso una connessione e un dispositivo compatibile. E non è tutto. La forza di NOW risiede nella modularità del sistema di abbonamenti. Ogni utente può comporre la propria offerta attraverso diversi Pass, aggiungendo o rimuovendo pacchetti in base ai propri interessi.

Le opportunità offerte da NOW

Per gli appassionati di sport, l’esperienza proposta dalla piattaforma si configura come una delle più complete nel mercato italiano. Con il Pass Sport, NOW trasmette in streaming 185 delle 203 partite stagionali della UEFA Champions League 2025/26, in esclusiva per il triennio 2024–2027. A completare il quadro, l’intera Europa League e la Conference League, accompagnate dal servizio Diretta Gol per seguire più match in contemporanea. Sul fronte nazionale, l’accordo 2024–2029 garantisce la trasmissione di tre partite per ogni giornata della Serie A ENILIVE.

NOW si conferma anche come punto di riferimento per gli amanti del calcio internazionale. Ciò offrendo la Premier League completa, oltre al meglio della Bundesliga e della Ligue 1, tutte in esclusiva streaming. Non manca la Serie C Sky Wifi, che amplia la copertura ai campionati minori. Accanto al calcio, il Pass Sport include tutta la stagione di Formula 1 e MotoGP. I principali tornei di tennis e il basket. L’offerta si completa con golf, atletica, Superbike e padel.

Ma NOW non parla solo agli sportivi. Con il Pass Entertainment, la piattaforma mette a disposizione serie TV, produzioni Sky Original, show italiani e internazionali, e reality di successo. Tutti fruibili in diretta o on demand. Chi desidera un’esperienza più cinematografica può aggiungere il Pass Cinema, che amplia l’accesso a un catalogo di film costantemente aggiornato.

Sul piano economico, NOW propone una gamma di tariffe pensate per adattarsi a diverse esigenze. Il Pass Entertainment costa 8,99 euro al mese, ridotti a 4,99 euro per i nuovi clienti con permanenza minima di 12 mesi. Il pacchetto Cinema+Entertainment è disponibile a 11,99 euro mensili senza vincoli. O a 7,99 euro con il vincolo annuale. Mentre la versione Premium, che consente la visione su due dispositivi e l’audio Dolby Digital 5.1, è offerta a 9,99 euro. Gli appassionati di sport possono scegliere il Pass Sport a 29,99 euro al mese. O 19,99 euro con abbonamento annuale. Infine, l’Offerta Completa, che integra tutti i pacchetti, costa 41,99 euro. Ridotti a 27,99€ con vincolo di 12 mesi.