Xiaomi 17 Ultra: la versione satellitare ottiene la certificazione in Cina

La versione satellitare dello Xiaomi 17 Ultra ha appena ricevuto la certificazione radio in Cina. È questo un evento che segna un passo importante verso il lancio ufficiale previsto per il primo trimestre del 2026. Il dispositivo, identificato con il numero di modello 25128PNA1C, sarà uno dei primi smartphone del marchio a integrare comunicazioni satellitari di nuova generazione, compatibili con i sistemi Tiantong-1 e Beidou, gli standard cinesi per la connettività d’emergenza. Ciò permetterà agli utenti di effettuare chiamate e inviare messaggi anche in assenza di rete mobile. Parliamo di una funzione finora riservata a pochi modelli ultra-premium.

La tecnologia satellitare si unirà alla connettività UWB (Ultra Wide Band), che garantirà una localizzazione precisa e una comunicazione diretta con l’ecosistema di dispositivi Xiaomi, dalle smart TV agli speaker fino alle auto connesse.

Xiaomi 17 Ultra: fotocamera da record e potenza di nuova generazione

Sul piano tecnico, dalle prime informazioni emergono alcune caratteristiche interessanti. Il comparto fotografico sarà il vero protagonista. Assisteremo a quattro sensori guidati da un’inedita fotocamera principale Omnivision OV50X da 50MP con sensore da 1 pollice, accompagnata da un ultra-grandangolare Samsung JN5 da 50 MP, un teleobiettivo JN5 da 50MP e un periscopico ISOCELL HP5 da 200MP. Una combinazione che promette una gamma dinamica da 110dB e una resa d’immagine eccezionalmente dettagliata, soprattutto in condizioni di luce complessa.

Lo schermo sarà un LTPO OLED da 6,85” con risoluzione 2K, caratterizzato da cornici più sottili di quelle dell’iPhone e da una fluidità superiore, ideale per contenuti video e gaming. A muovere il tutto ci sarà il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chip più potente mai utilizzato da Xiaomi. A questo sarà abbinato una ricarica ultraveloce cablata e wireless, certificazione IP e una batteria ad alta capacità pensata per durare a lungo anche sotto stress.

Con il 17 Ultra, Xiaomi punta a rafforzare la sua posizione ai vertici del mercato premium, combinando innovazione fotografica, potenza hardware e una rete di comunicazione che supera i limiti del 5G. Tutto lascia intendere che il debutto globale sarà uno degli eventi tecnologici più attesi del 2026.