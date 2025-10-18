Google TV sperimenta Sparkify: l’IA che crea video con un comando vocale

Google sta sperimentando una nuova funzione per GoogleTV chiamata Sparkify. Quest’ultima costituisce un progetto che unisce il mondo dell’intrattenimento domestico con le potenzialità creative dell’AI. Scoperta da Android Authority all’interno del codice di sistema, Sparkify sembra rappresentare il prossimo grande passo verso un’interazione più diretta e personalizzata con la televisione. La novità è legata all’integrazione dei modelli Gemini e Veo, le due tecnologie IA di punta di Google.

Il funzionamento sarebbe semplice e immediato. Basterà pronunciare o digitare un’idea, e la TV sarà in grado di generare un breve video coerente con le istruzioni fornite. Che si tratti di un racconto, una scena comica o un breve tutorial, Sparkify promette di tradurre la creatività dell’utente in un contenuto animato, senza bisogno di competenze tecniche o strumenti di editing.

Google TV verso un futuro più interattivo e intelligente

Secondo le prime analisi, il sistema includerà opzioni come “scene style”, “visual style” e “describe your idea”, che permetteranno di controllare l’atmosfera e il tono della clip. In pratica, l’utente potrà decidere se creare un video realistico o in stile animazione e molto altro ancora, come accade già nei generatori AI professionali. La differenza è che tutto avverrà direttamente sul televisore . Al momento la funzione è in fase di test limitato e non è ancora disponibile pubblicamente, ma Google ha confermato che un rilascio più ampio è previsto entro la fine del 2025, segno che la piattaforma è destinata a crescere rapidamente.

Sparkify non è l’unica innovazione in arrivo. Google sta lavorando anche a un’altra funzione, denominata “nudge”. Essa permetterà alla TV di reagire al comportamento dello spettatore, ad esempio interrompendo la riproduzione se rileva che l’utente si è addormentato. L’obiettivo è quello di rendere GoogleTV più sensibile, adattiva e “umana”, in grado di comprendere e anticipare i bisogni dell’utente. Se queste funzioni verranno confermate, la piattaforma potrebbe trasformarsi da semplice strumento di streaming a vero assistente intelligente per l’intrattenimento domestico.