iPhone Fold sì o no? Il successo potrebbe essere già garantito

Probabilmente non avremo modo di conoscerlo fino al 2027, ma parte delle sue caratteristiche sono già oggetto d’interesse e le aspettative di vendita sono già state stimate. Un sondaggio proposto da phonearena.com afferma che il 60% degli utenti partecipanti sta seriamente tenendo in considerazione di acquistare un iPhone Fold. Si tratta, quindi, di un successo preannunciato per il pieghevole di Apple, di cui conosciamo già quelle che potrebbero essere le dimensioni del display.

iPhone Fold: molti utenti si dicono propensi all’acquisto del primo melafonino pieghevole

Ormai da diversi anni si parla dell’arrivo del primo melafonino pieghevole, ma l’attesa potrebbe essere ancora lunga. Nonostante le strategie attuate dalle aziende rivali, come Samsung, giunta ormai alla settima generazione dei suoi dispositivi con display flessibili, Apple sembra preferire ancora posticipare la produzione del melafonino fin quando le tecnologie necessarie per la sua realizzazione non saranno in grado di garantire la qualità necessaria per tenere testa alla concorrenza.

Le ultime notizie a riguardo, infatti, ritengono che Apple posticiperà ulteriormente la produzione per migliorare i meccanismi a cerniera da adottare per il primo iPhone Fold. A ciò si aggiungono anticipazioni secondo le quali, il colosso di Cupertino doterà il suo primo dispositivo pieghevole di due pannelli dalle dimensioni di 5,38 pollici per quello esterno e 7,58 pollici per il display interno. Ciò si contrappone a quanto emerso in precedenza, secondo cui le dimensioni sarebbero state leggermente più ampie.

Apple non ha ancora rivelato alcun particolare sul suo primo iPhone Fold e tutte le anticipazioni trapelate fino a questo momento sono frutto di supposizioni che potrebbero non rispecchiare le reali intenzioni dell’azienda. Nonostante ciò i pareri del pubblico permettono di ipotizzare che le vendite raggiungeranno degli ottimi risultati. Staremo a vedere quali saranno le strategie pensate dal colosso al fine di convincere realmente gli utenti a procedere con l’acquisto di un melafonino il cui costo potrebbe non essere del tutto indifferente.