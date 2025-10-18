Ad
Motorola Edge 60 a prezzo IRRISORIO su Amazon: è da acquistare subito

Motorola Edge 60 costa davvero poco su Amazon, ed è da acquistare subito.

Lo sconto che gli utenti possono cogliere al volo in questi giorni centrali del mese di Ottobre è sicuramente da primo della classe, proprio perché ci si ritrova a poter abbracciare la possibilità di mettere le mani su un prodotto di alto livello, come il Motorola Edge 60, che viene a costare veramente molto poco su Amazon.

La prima cosa che notiamo, osservando da vicino la scheda tecnica, sono dimensioni inferiori rispetto alla media, essendo comunque da 161,2 x 73,08 x 7,95 millimetri di spessore, con anche un peso di 179 grammi. E’ uno smartphone che si tiene tranquillamente in mano, o nella tasca dei pantaloni, sebbene non rinunci alla presenza di un display da 6,7 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione di 1220 x 2712 pixel, abbracciando tecnologia P-OLED con densità di 446 ppi e refresh rate a 120Hz. La protezione Gorilla Glass 7i, una delle migliori in circolazione, garantisce sicurezza contro urti e graffi di vario genere.

Il processore di fascia media è sicuramente uno dei migliori, per questo segmento di mercato, stiamo parlando di MediaTek Dimensity 7300, octa-core che raggiunge una frequenza di clock a 2,5GHz, passando per la solita ottima GPU Mali-G615 MC2,  con anche 12GB di RAM e tanta memoria interna (fino a 1TB con espansione tramite microSD).

Motorola Edge 60, uno sconto mai visto prima d’ora su Amazon

Lo sconto che Amazon ha deciso di attivare per questo prodotto è davvero molto interessante, poiché prevede una riduzione della spesa del 40%, partendo dal listino iniziale di 379 euro, per scendere in questo modo a dover sostenere un investimento finale di 226,80 euro. Compratelo subito qui.

Motorola edge 60 con Moto AI 8/256GB, Fotocamera 50+50+10MP, selfie 50MP, Display 6.67' pOLED 120Hz, MediaTek Dimensity 24M, batteria 5200mAh, ricarica 68W, Android 15, PANTONE Gibraltar Sea
Motorola edge 60 con Moto AI 8/256GB, Fotocamera 50+50+10MP, selfie 50MP, Display 6.67" pOLED 120Hz, MediaTek Dimensity 24M, batteria 5200mAh, ricarica 68W, Android 15, PANTONE Gibraltar Sea
    Delle due colorazioni che potete trovare disponibili, solamente una prevede la consegna in tempi brevissimi (quella linkata poco sopra), oltre ad avere il prezzo più basso.

