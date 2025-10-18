Lyca Mobile lancia l’offerta 5G più conveniente d’Italia

Lyca Mobile rafforza la sua presenza in Italia con una delle offerte più competitive del 2025. Si chiama 5G Portin 599 ed è disponibile solo online a 5,99€ al mese. Essa precede attivazione gratuita e due mesi di rinnovo omaggio per chi passa da qualsiasi operatore. La promo include 150GB in 5G reale, minuti e SMS illimitati, oltre a 8GB di roaming UE, senza vincoli né costi nascosti.

L’operatore virtuale, che opera su rete Vodafone, assicura una copertura 5G full speed su gran parte del territorio nazionale. Il servizio è disponibile sia in versione SIM fisica che eSIM, con spedizione gratuita direttamente a casa. L’attivazione avviene in pochi minuti, e non sono richieste verifiche del credito o contratti a lungo termine. Basta acquistare, inserire la SIM e iniziare a navigare.

Lyca Mobile 5G: flessibilità, roaming UE e nessun vincolo contrattuale

Lyca Mobile, già nota per le sue tariffe internazionali e per la qualità delle connessioni su rete Vodafone, punta così anche al pubblico italiano più attento al risparmio. Proprio perché propone un piano chiaro, semplice e trasparente, ideale sia per chi cerca una SIM principale sia per chi vuole una seconda linea con ampia dotazione di dati.

Uno dei vantaggi più apprezzati delle offerte Lyca Mobile è la totale assenza di vincoli. L’utente infatti, può disattivare o cambiare piano in qualsiasi momento. In più, il roaming UE incluso consente di utilizzare chiamate, SMS e una quota di 8GB di dati in tutti i Paesi dell’Unione Europea senza costi aggiuntivi.

La copertura è garantita, come detto, dalla rete Vodafone, con connessioni affidabili e veloci, anche in 5G, e una qualità di servizio ormai paragonabile a quella dei principali operatori italiani. Insomma, l’offerta 5G Portin 599 si rivolge quindi a chi desidera massima libertà, prestazioni elevate e un costo minimo, con la sicurezza di una rete solida e un’azienda internazionale alle spalle.