CoopVoce e EVO 100: 100GB e minuti illimitati con prezzo bloccato per sempre

CoopVoce torna protagonista nel mercato della telefonia mobile italiana con una delle offerte più aggressive e trasparenti del momento. Si chiama EVO 100 e promette 100GB di traffico dati alla massima velocità, minuti illimitati verso tutti e 1000 SMS, a soli 5,50€ al mese. Il tutto senza costi nascosti né vincoli di durata. La promozione è attiva fino al 22 ottobre 2025 e rappresenta un’occasione interessante sia per chi desidera cambiare operatore mantenendo il proprio numero, sia per chi vuole attivare una nuova SIM.

L’offerta è valida anche in versione eSIM, una soluzione completamente digitale che consente di attivare CoopVoce online in pochi minuti, senza attese e con spedizione gratuita. Chi preferisce invece la SIM fisica può riceverla comodamente a casa o ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop sparsi sul territorio nazionale.

CoopVoce EVO 100: tutto incluso anche in Europa e Regno Unito

Un altro punto di forza di EVO 100 è la sua politica di trasparenza. CoopVoce infatti, sottolinea che il prezzo resterà invariato “per sempre”. Nessun aumento, nessuna rimodulazione, nessuna sorpresa in bolletta. Un impegno che l’operatore ha mantenuto fin dal suo debutto nel 2007 come primo gestore mobile virtuale italiano.

CoopVoce conferma la sua filosofia di semplicità e chiarezza anche per quanto riguarda l’utilizzo all’estero. Con EVO 100, infatti, i 100GB sono utilizzabili anche in Unione Europea e nel Regno Unito, per i primi 30 giorni di ogni viaggio, senza costi aggiuntivi o limitazioni. A completare l’offerta troviamo una serie di servizi gratuiti inclusi nel piano. Tra questi LoSai e ChiamaOra, per sapere chi ci ha cercato, il tethering hotspot senza restrizioni, e un’assistenza clienti attiva 24 ore su 24, disponibile via chat, app e telefono.

La rete CoopVoce si appoggia a infrastrutture con copertura del 99,8% del territorio nazionale, assicurando stabilità e qualità di connessione. Anche la gestione del rinnovo mensile è automatica e semplificata, con possibilità di ricarica diretta dall’app ufficiale o dai canali Coop. Insomma, con EVO 100, CoopVoce consolida la sua reputazione di operatore affidabile e vicino ai consumatori, offrendo un piano ricco, flessibile e soprattutto trasparente.