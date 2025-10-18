Ad
Aliexpress FOLLE, prezzi shock su tanti prodotti

Lo store di shopping online Aliexpress è davvero folle con tanti prodotti proposti a prezzi SHOCK.

scritto da Anna Lisa Ferilli
Il noto store di shopping online Aliexpress non smette mai di stupire. In questi ultimi giorni sono state infatti proposte svariate promozioni di rilievo. Grazie a queste, molti prodotti presenti sullo store sono al momento proposti con degli sconti esagerati, che portano i prezzi ad essere letteralmente shock. Vi proponiamo qui di seguito una nostra selezione, comprendente i prodotti piu interessanti della giornata e proposti ai prezzi più convenienti rispetto ai rivali. Come sempre, anche con l’acquisto di tutti questi prodotti la spedizione è rapida ed è soprattutto inclusa nel prezzo.

 

 

Aliexpress esagera con tanti prodotti a prezzi SHOCK, ecco i migliori

  • Console portatile retrò R36S – sistema Linux, schermo IPS 3.5″”, 64GB memoria” – PREZZO 28,74 euro contro gli iniziali 81,59 euro con uno sconto complessivo pari al 64% – LINK PER L’ACQUISTO 
  • Tapis roulant 2 in 1 Formill FT51 – pieghevole, velocità 1-10 km/h, ideale per casa – PREZZO 130,74 euro contro gli iniziali 318,08 euro con uno sconto complessivo pari al 58% – LINK PER L’ACQUISTO 
  • Robot aspirapolvere JONR P20 Pro – lavaggio, aspirazione, pulizia automatica, gestione acqua – PREZZO 255,20 euro contro gli iniziali 648,51 euro con uno sconto complessivo pari al 60% – LINK PER L’ACQUISTO
  • Console Nintendo Switch OLED – schermo 7″”, Joy-Con, audio migliorato, modalità TV” – PREZZO 224,01 euro contro gli iniziali 798,60 euro con uno sconto complessivo pari al 71% – LINK PER L’ACQUISTO
  • Robot puliscivetri PuRuiKai – ultra sottile, telecomando, lavaggio vetri elettrico – PREZZO 53,52 euro contro gli iniziali 163,29 euro con uno sconto complessivo pari al 67% – LINK PER L’ACQUISTO 
  • Monopattino elettrico IScooter i9 – 350W, 8.5″” pneumatici, autonomia 30km, App ECO” – PREZZO 132,19 euro contro gli iniziali 486,17 euro con uno sconto complessivo pari al 72% – LINK PER L’ACQUISTO
  • Cuffie cablate planari HIFIMAN HE400SE – full-size, over-ear open-back – PREZZO 61,82 euro contro gli iniziali 197,12 euro con uno sconto complessivo pari al 68% – LINK PER L’ACQUISTO
  • Set manubri 3 in 1 da 20kg – regolabile, per allenamento casa e palestra – PREZZO 52,50 euro contro gli iniziali 130,66 euro con uno sconto complessivo pari al 59% – LINK PER L’ACQUISTO 

Codici sconto Aliexpress:

TECANDROID2 2€ min 19€, TECANDROID5 5€ min 39€, TECANDROID7 7€ min 59€, TECANDROID10 10€ min 79€, TECANDROID20 20€ min 169€, TECANDROID30 30€ min 259€, TECANDROID40 40€ min 369€.

