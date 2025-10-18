Impresa unica al mondo: prima parete d’arrampicata volante di sempre

Un sogno sospeso tra cielo e vertigine è diventato realtà. L’atleta francese Julien Roux ha completato un’impresa mai vista prima: la prima parete d’arrampicata volante della storia. Un progetto che unisce arte, sport estremo e suggestione visiva, spingendo l’avventura umana letteralmente oltre ogni limite conosciuto.

La struttura, sorretta da una mongolfiera, ha fluttuato a un’altitudine compresa tra 4.200 e 4.350 metri, con una media di 4.275 metri — un primato mondiale attualmente in fase di verifica dalla giuria dei Guinness World Records. Durante la performance, Julien ha toccato i 4.990 metri di quota, superando perfino la vetta del Monte Bianco (4.805 m).

La rinascita di un atleta con un’impresa incredibile

A 29 anni, originario di Lione e oggi residente ad Annecy, Julien Roux è molto più di un atleta: è un simbolo di resilienza e creatività. Prima di dedicarsi alla slackline, praticava freestyle skiing a livello competitivo, finché un grave incidente a 18 anni lo ha costretto ad un lungo stop di ben due anni. Durante la riabilitazione ha scoperto la slackline, l’arte di camminare su una parete sospesa tra due punti, e da allora non si è più fermato.

“All’inizio avevo paura delle altezze”, ha raccontato. Oggi, quella paura è diventata la sua più grande forza.

Julien si definisce un atleta multidisciplinare: accanto alla highline (la versione estrema della slackline, praticata tra montagne), è appassionato di arrampicata, alpinismo, paracadutismo, sci, parapendio e speleologia. Ogni disciplina alimenta la sua ricerca di equilibrio, sfida e libertà.

Parete d’arrampicata volante – The Flying Wall Project: quando la fantasia prende quota

L’idea della Flying Wall nasce da un’immagine potente: scalare una parete sospesa nel cielo, mentre il sole sorge sulle Alpi svizzere, circondato solo da amici e nuvole. “Volevo trasformare un sogno in qualcosa di reale, con il massimo controllo e sicurezza”, spiega Roux.

Il risultato è un progetto che fonde ingegneria, arte e performance fisica. Non un semplice stunt aereo, ma una celebrazione del coraggio umano, della determinazione e della capacità di dominare il proprio corpo e la propria mente contro le proprie paure. “Per me, questo è molto più di un’impresa: è una vittoria sulla paura.”

I numeri da record

Altitudine del volo: 4.200 – 4.350 m (media 4.275 m)

Quota massima raggiunta: 4.990 m

Durata del volo: 1 ora e 30 minuti

Distanza percorsa: circa 15 km

Temperatura esterna: -15 °C

Luogo: Cantone di Friburgo, Svizzera – da Payerne a Romont

Orario di decollo: 7:51 (ora di Parigi)

Compagnia di volo: Compagnie des Ballons (Annecy)

Julien Roux attraverso i suoi progetti vuole mostrare come il movimento possa diventare linguaggio e come la paura possa trasformarsi in ispirazione. Con già cinque record mondiali all’attivo e collaborazioni con brand come DJI, Mammut, La Sportiva e Izipizi, Julien continua a spingersi dove pochi osano guardare: tra le nuvole, sospeso tra sogno e realtà. “Sono convinto che tutto sia possibile. Inseguo i miei sogni, anche quelli che sembrano impossibili.”