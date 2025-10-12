Tablet REDMI in promozione su AliExpress: il prezzo è da non perdere

La promozione di questi giorni va a coinvolgere un tablet Redmi che può fare la differenza nella fascia medio-bassa del proprio settore di appartenenza, trattasi del Redmi Pad Pro, oggi disponibile in promozione su AliExpress a meno di 200 euro, con oltre 400 euro di sconto.

Il prodotto in questione raggiunge dimensioni perfettamente in linea con gli standard del settore, con un peso di 571 grammi, e anche 280 x 181,85 x 7,52 millimetri di spessore. Il display è da 12,1 pollici di diagonale, un IPS LCD con rapporto di forma 16:10, risoluzione di 2560 x 1600 pixel e anche 249 ppi, raggiungendo una frequenza di aggiornamento (o refresh rate) di 120Hz e luminosità massima di 600 nit.

La configurazione che gli utenti possono acquistare a prezzo scontato è sicuramente la migliore dell’intera gamma, proprio perché prevede 8GB di RAM LPDDR4X con a fianco 256GB di memoria interna UFS 2.2, quest’ultima espandibile con microSD fino a 1,5TB. Sotto il cofano l’utente può trovare un processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, octa-core con frequenza di clock fino a 2,4GHz e processo produttivo a 4 nanometri.

Nella parte posteriore si può trovare un singolo sensore fotografico, da 8 megapixel, che viene “doppiato” da quello anteriore, anch’esso da 8 megapixel, entrambi con apertura F2, risoluzione massima di ripresa in FullHD a 30fps e discreta qualità. La batteria, da 10’000mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W, è più che sufficiente per l’utilizzo su più giorni dello stesso tablet.

AliExpress, il tablet REDMI è in vendita a basso costo

La spesa per l’acquisto di questo tablet è fortemente ridotta rispetto al listino iniziale, proprio perché il consumatore non deve più spendere 596,55 euro per l’ordine, ma si ritrova a dover sostenere un investimento finale di soli 194,05 euro, sempre con le stesse garanzie. Premete qui per l’acquisto.

Il prodotto, come anticipato del resto, prevede garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre tutti i possibili difetti di fabbrica.