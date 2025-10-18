Galaxy S26 Ultra, il nuovo design della fotocamera svelato da una custodia

Le ultime immagini trapelate del Samsung Galaxy S26 Ultra offrono una conferma quasi definitiva del suo nuovo design. A rivelarlo è una custodia protettiva comparsa online, che mostra il dispositivo con una disposizione completamente diversa per il comparto fotografico. Dopo anni di continuità, Samsung sembra pronta a rinnovare il linguaggio visivo dei propri smartphone di punta, abbandonando i classici moduli con anelli separati per i sensori.

La principale novità riguarda infatti la presenza di una singola isola rialzata di forma ovale, che racchiude i tre sensori principali posizionati sul lato sinistro della scocca. Questa soluzione sostituisce la disposizione “a semaforo” tipica dei modelli precedenti, rendendo il design più coerente e moderno. Una scelta che riprende lo stile già visto su alcuni modelli di fascia media e che ora, con l’S26 Ultra, segna la definitiva unificazione estetica della gamma Galaxy.

Dalle colorazioni alle specifiche: cosa aspettarsi

Le nuove immagini confermano anche quanto visto nei render CAD del mese scorso e nelle foto della versione arancione circolate di recente, consolidando l’idea di un dispositivo elegante e riconoscibile. I sensori si andranno ad integrare perfettamente nella scocca con il nuovo layout della fotocamera. Sarà in questo modo che verrà ridotta la sporgenza migliorando di conseguenza anche la stabilità nel momento in cui lo smartphone dovesse essere appoggiato ad esempio su un tavolo.

Sul fronte tecnico, il Galaxy S26 Ultra dovrebbe integrare il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, garantendo prestazioni di fascia altissima e una maggiore efficienza energetica. Le altre varianti della serie, ovvero Galaxy S26 Pro e Galaxy S26 Plus, dovrebbero invece utilizzare il chip Exynos 2600, riservato ai mercati globali, come già accaduto in passato.

Addio al modello Edge

Tra le altre novità della gamma S26, sembra ormai certa la fine della linea Edge. Il modello, che avrebbe dovuto sostituire il Plus, non dovrebbe essere più prodotto a causa delle vendite inferiori rispetto alle aspettative registrate dal precedente S25 Edge. Samsung punterà quindi su una lineup più snella, concentrando gli sforzi su tre modelli principali e uniformando il design in modo da rafforzare l’identità visiva della serie Galaxy S.