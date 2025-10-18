Galaxy Trifold: smentite le voci riguardo l’arrivo solo in Cina e Corea?

Nel settore sempre più competitivo dei dispositivi pieghevoli, la corsa all’innovazione non mostra rallentamento. Dopo anni di sperimentazioni sul formato “fold”, il mercato si prepara ad accogliere una nuova evoluzione del concetto: il trifold. Tra i protagonisti di questa fase si colloca Samsung, pronta a proporre il suo primo modello capace di piegarsi in tre sezioni. Un progetto che, secondo fonti del settore, non sarà confinato ai mercati asiatici ma si aprirà anche a scenari globali. Le informazioni più recenti, riportate da SamMobile, indicano che l’azienda sudcoreana ha scelto gli Emirati Arabi Uniti come uno dei primi Paesi in cui introdurre il Galaxy Trifond. Un segnale di fiducia nelle potenzialità commerciali del prodotto. Non è chiaro, però, se tale espansione seguirà una strategia graduale o se avverrà in contemporanea con il debutto asiatico.
Galaxy Trifold: le indiscrezioni relative al nuovo smartphone di Samsung
Le specifiche ipotizzate lasciano intuire un prodotto di fascia altissima. Il display interno raggiungerebbe una diagonale di 10 pollici. Mentre quello esterno, AMOLED da circa 6,5 pollici, garantirebbe la fruibilità quotidiana. Sul fronte fotografico, si parlerebbe di un sensore principale da 200 MP, probabilmente basato sull’innovativo ISOCELL HP5. Accompagnato da un’ultrawide e da una lente tele. Lo zoom digitale potrebbe arrivare fino a 100×. A muovere l’intero sistema ci sarebbe il chip Snapdragon 8 Elite, probabilmente nella versione più recente e ottimizzata “For Galaxy”.
Le tempistiche restano altrettanto indefinite. Le voci più accreditate collocano la presentazione del dispositivo, che potrebbe chiamarsi Galaxy Z TriFold o Galaxy G, entro la fine del mese in Corea e Cina. Anche se molti dettagli restino ancora avvolti nel riserbo, l’eventuale debutto internazionale del primo trifold di Samsung rappresenterebbe una tappa simbolica per l’evoluzione dei pieghevoli. Se il progetto si concretizzerà, non sarà soltanto una questione di design o prestazioni, ma di ridefinizione dell’idea stessa di dispositivo mobile. Una sfida che potrebbe spingere l’intero settore verso una nuova fase di sperimentazione.