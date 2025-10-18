Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro: arriva la nuova versione con AI

Xiaomi, nel settore della sicurezza domestica smart, ha lanciato una nuova versione della sua serratura intelligente. Ciò rafforzando l’integrazione tra biometria avanzata e monitoraggio video. La Smart Door Lock 4 Pro Dual Camera Edition, introdotta in Cina, rappresenta un’evoluzione del modello presentato lo scorso agosto. Con l’obiettivo di offrire un accesso sicuro e immediato agli utenti. Il centro della tecnologia è il riconoscimento delle vene del palmo, gestito da algoritmi di intelligenza artificiale. Tale opzione garantisce un margine di errore inferiore allo 0,001% e un’apertura della serratura in meno di un secondo. In parallelo, il dispositivo integra il riconoscimento facciale 3D, certificato dal BCTC Financial Security Test, in grado di funzionare anche in condizioni di scarsa luminosità. Ciò grazie a illuminatori a infrarossi. Oltre a tali modalità biometriche, restano disponibili sistemi più tradizionali, come impronta digitale, NFC, Bluetooth, app, password usa e getta, tessere e chiavi fisiche.

Arriva la nuova versione della serratura Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro

Il dispositivo si compone di due elementi distinti. Ovvero la serratura esterna, alimentata da una batteria integrata da 6.870 mAh con quattro pile AA sostituibili per circa sei mesi di autonomia. E un display interno da 3,97 pollici, che può essere collegato all’ecosistema Mi Home, incluse TV e smart display.

E non è tutto. Il modello Dual Camera, come suggerisce il nome, incorpora due fotocamere integrate. La principale da 3 MP con un grandangolo di 160 gradi, pensata per monitorare pacchi o oggetti a terra. E una secondaria da 2 MP con un angolo di visione di 128 gradi, utile per rilevare persone in attesa. A completare il sistema, un radar a onde millimetriche da 24 GHz registra i movimenti nelle vicinanze, attivando la registrazione video in modo automatico.

La serratura è attualmente in vendita su Youpin in Cina al prezzo di 2.899 yuan (circa 350 euro). Al momento, non sono state diffuse informazioni riguardo a una possibile commercializzazione in Europa. Con tale nuova edizione, Xiaomi conferma la tendenza a integrare tecnologie di sorveglianza e domotica, dove la sicurezza non si limita più all’accesso fisico, ma si estende a un monitoraggio intelligente e interconnesso.