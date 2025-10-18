Chrome abbandona le notifiche invasive e diventa più silenzioso

Chrome sta per diventare decisamente meno invasivo. Google ha annunciato che introdurrà una funzione che disattiva automaticamente le notifiche dei siti web di cui l’utente riceve spesso notifiche poi ignorate. L’obiettivo di questa mossa è eliminare le distrazioni e restituire al browser un’esperienza più pulita e meno assillante.

Come funziona la disattivazione automatica delle notifiche

La nuova feature interviene sui permessi di notifica concessi a siti web con questi criteri principali:

volume alto di notifiche e bassa interazione : se un sito invia molti alert ma l’utente non li apre, non clicca o non interagisce quasi mai con le notifiche in questione, allora Chrome rileva questo comportamento e revoca in autonomia il permesso. L’utente verrà informato quando il permesso viene revocato automaticamente e potrà tornare a concederlo manualmente se lo desidera.

La funzione sarà attiva sia su Android che su desktop, integrata nell’area di controllo della sicurezza del browser (“Safety Check”) per offrire una gestione centralizzata delle notifiche.

Perché Google ha preso questa decisione sul futuro di Chrome

Meno dell’1% delle notifiche web generate ottiene una risposta degli utenti, come un clic o la rispettiva apertura. Se le notifiche che rimangono sono meno invadenti, gli utenti tendono a interagire di più con quelle, aumentando l’utilità percepita del sistema. Quindi, non si tratta solo di ridurre il fastidio creato: è una strategia per migliorare la pertinenza delle notifiche e rendere la comunicazione browser-utente più significativa.

Anche se il sistema è automatico, non sarà imposto a tutti indistintamente. Ricordiamo che si potrà disattivare la revoca automatica nelle impostazioni, per chi preferisce tenere il pieno controllo. Se un sito viene “silenziosamente” disattivato, basterà riattivare il permesso dalle impostazioni del sito o tramite il controllo notifiche del browser. Android mostrerà un avviso quando Chrome revoca i permessi: così sai cosa cambia.

Limiti

Al momento non esiste una data di rilascio precisa: Google ha anticipato che la funzione arriverà “nelle prossime settimane” sia su Chrome desktop che Android. È anche da verificare quanto bene il sistema distingua tra notifiche utili e spam, senza eliminare quelle davvero importanti.

Questo aggiornamento rappresenta un passo importante per Chrome, browser non più solo blocchi manuali o filtri antispam, ma con un approccio “intelligente” che assesta l’esperienza dell’utente senza richiedere troppi interventi da parte sua. Per chi passa molto tempo online, tra siti, news, promozioni, aggiornamenti vari, questa novità potrebbe fare davvero la differenza: meno distrazioni, meno fastidio, più focus su ciò che conta o ciò che interessa.