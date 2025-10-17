Xiaomi 18 potrebbe mantenere il display secondario posteriore

La serie Xiaomi 17 è stata presentata appena un mese fa in Cina e i device sono stati accolti positivamente dai consumatori. Infatti, i modelli Pro e Pro Max presentano una feature molto interessante. Gli attuali top di gamma del produttore cinese sono arrivati sul mercato con un display secondario posto nella parte posteriore del device.

Questa soluzione ha affascinato i consumatori tanto che il produttore sembra intenzionato a riproporre questa feature anche sui prossimi modelli della gamma Xiaomi 18. Le indiscrezioni sui prossimi device top di gamma del marchio si stanno intensificando nonostante il lancio dei device sia piuttosto lontano.

Stando a quanto rivelato dal leaker Digital Chat Station, sempre molto affidabile, il marchio sta già lavorando sulla prossima serie di riferimento. Il design della famiglia Xiaomi 18 sarà fortemente ispirato alla precedente generazione, senza cambiamenti sostanziali, pertanto verrà mantenuto il display posteriore.

Xiaomi 18, la serie di flagship del prossimo anno, manterrà la feature che contraddistingue i modelli Xiaomi 17 Pro e Pro Max

Tuttavia, ci saranno anche importanti novità che renderanno i modelli del prossimo anno delle vere e proprie evoluzioni tecniche. Il leaker indica l’introduzione di miglioramenti creativi, lasciando intendere che potrebbero arrivare nuove funzionalità software affiancate da una maggiore interattività.

Gli analisti sembrano concordare sull’introduzione di un nuovo centro per la gestione delle notifiche, funzionalità aggiuntive dedicate alle fotocamere e widget evoluti per mostrare informazioni rapide. Considerando che il progetto Xiaomi 18 si trova nelle primissime fasi dello sviluppo, è troppo presto per poter avere certezze in merito.

Dal punto di vista hardware, ci aspettiamo la presenza di un pannello AMOLED da almeno 1.1 pollici al posteriore. Il System-on-Chip, invece, sarà lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 di Qualcomm il cui debutto avverrà a settembre del prossimo anno. Non resta che attendere maggiori dettagli che, speriamo, possano essere condivisi a breve tramite nuovi leak e anticipazioni.