Anker Nano 45W: il caricabatterie tascabile superveloce per tutti i dispositivi | RECENSIONE

Ci divertiamo molto spesso a testare dei prodotti tecnologici ma ci sono degli accessori che risultano a fondamentali proprio per far sì che i test vadano avanti: si tratta dei caricatori. Siamo stati per qualche settimana in compagnia del famoso caricabatterie Anker Nano 45W, davvero molto interessante in svariate situazioni e per caricare ogni tipo di dispositivo che ci è passato tra le mani.

Fin dal primo contatto si nota la cura tipica dei prodotti Anker. Il design è compatto, elegante e ben rifinito. È un caricatore che si tiene facilmente tra le dita: la superficie lucida e le linee pulite trasmettono solidità, mentre la spina retrattile ne esalta la praticità. In tasca o in una piccola borsa quasi scompare, grazie al peso di soli 51 grammi. Durante i nostri test lo abbiamo portato ovunque — in viaggio, in redazione, persino nelle tasche del giubbotto — senza mai avvertire ingombro. La portabilità, unita alla costruzione robusta, è uno dei suoi punti di forza più evidenti.

Efficienza e velocità di ricarica

Il fiore all’occhiello che contraddistingue l’acre Nano 45W è sicuramente la tecnologia GaN (nitruro di gallio). Questa garantisce prestazioni elevate all’interno di una scocca molto piccola, per cui favorendo la trasportabilità. L’efficienza è sicuramente superiore rispetto ad un qualsiasi caricabatterie tradizionale, con grandi vantaggi nella velocità di ricarica e soprattutto nelle temperature che restano costantemente più basse. Tenendo conto dell’utilizzo fatto con il nostro Samsung Galaxy S25 Ultra, sono passati 25 minuti per arrivare al 50%. Il nostro MacBook invece ha avuto bisogno di solo un’ora e mezza per ricaricarsi.

Tornando allo smartphone che abbiamo usato, la potenza massima di 45W del caricabatterie consente di sfruttare appieno la ricarica super rapida Samsung, identica a quella garantita dal caricatore ufficiale del brand. Abbiamo notato anche una notevole stabilità nell’erogazione della corrente: nessun picco improvviso, nessuna interruzione, solo un flusso costante e controllato. È evidente che Anker abbia lavorato per ottenere una gestione intelligente della potenza, in grado di adattarsi al dispositivo collegato.

Sicurezza al centro: la protezione ActiveShield 3.0

Sebbene se ne parli molto poco, un tassello fondamentale di questo caricabatterie di Anker è la tecnologia ActiveShield 3.0. La sua funzione consiste nel monitoraggio del caricabatterie stesso: stanno a quanto dichiarato dall’azienda, avvengono infatti fino a 6 milioni di controlli della temperatura al giorno, regolando in tempo reale la potenza per evitare surriscaldamenti e dispersioni elettriche.

Nella nostra esperienza, questo sistema ha dato ottimi risultati. Abbiamo ricaricato più dispositivi consecutivamente per ore, e il caricatore non ha mai superato temperature elevate. La superficie restava appena tiepida, segno che la gestione termica funziona in modo impeccabile. Il raffreddamento ottimale garantisce una durata del caricabatterie molto più prolungata nel tempo tenendo le prestazioni sempre molto alte.

Abbiamo apprezzato anche la protezione contro le sovratensioni in uscita e le dispersioni di corrente, funzioni che rendono più sicuro l’utilizzo notturno o in ambienti dove le prese non sono sempre stabili. In una delle nostre prove abbiamo lasciato collegato un Galaxy Tab S9 per tutta la notte: il caricatore ha mantenuto la temperatura stabile, senza alcuna anomalia o calo di potenza.

Design curato e materiali premium

Dal punto di vista estetico, l’Anker Nano 45W riesce a distinguersi pur restando discreto. Le linee laterali leggermente scolpite e la texture opaca donano un aspetto moderno e professionale. L’attenzione ai dettagli è evidente anche nella parte frontale, dove la porta USB-C, incorniciata da un sottile bordo blu, è perfettamente allineata alla superficie. Non è solo una questione estetica: la forma favorisce anche la dissipazione del calore.

Durante i test, abbiamo notato quanto sia comodo da maneggiare. La finitura non trattiene impronte, e l’assenza di spigoli vivi lo rende gradevole al tatto. È un prodotto che si percepisce di qualità già solo prendendolo in mano.

Un altro elemento che ci è piaciuto molto è il formato ridotto del 33% rispetto ai caricabatterie Samsung originali. In termini pratici significa più spazio nello zaino e meno ingombro sulle prese multiple, dove spesso i caricabatterie grandi finiscono per occupare due slot. In viaggio o in ufficio, questa compattezza si rivela davvero utile.

Esperienza d’uso quotidiana e compatibilità

Dopo giorni di utilizzo continuo, la sensazione generale è quella di un prodotto affidabile, costruito con intelligenza e pensato per chi cerca praticità. Lo abbiamo utilizzato in contesti diversi — casa, auto, viaggi di lavoro — e ha sempre offerto la stessa costanza. Nessun rumore, nessuna interruzione, solo una ricarica fluida e sicura.

Il cavo USB-C incluso, lungo 1,83 metri, è un altro punto a favore: robusto, flessibile e con connettori solidi. Permette di usare il dispositivo anche a distanza dalla presa, cosa molto utile in treno, in hotel o in ufficio. È un dettaglio che fa la differenza nell’uso reale.

Abbiamo apprezzato anche la possibilità di utilizzare il caricatore con un power bank o con hub USB-C senza alcuna perdita di potenza. In altre parole, non è solo un accessorio per smartphone, ma un piccolo strumento di lavoro quotidiano. Per quanto riguarda la compatibilità potete stare tranquilli in quanto qualsiasi dispositivo potrà essere ricaricato con questo piccolo fenomeno.

Le conclusioni: Anker Nano 45W è un gran caricabatterie

Dopo diverse settimane di test, possiamo affermare che l’Anker Nano 45W rappresenta una delle soluzioni più equilibrate oggi disponibili nel segmento dei caricabatterie compatti. Unisce potenza e sicurezza in un formato ridotto, con un design elegante e una costruzione di alto livello.

Il sistema ActiveShield 3.0 garantisce una protezione costante, mentre la tecnologia GaN permette di mantenere alte prestazioni con un’efficienza energetica notevole. A ciò si aggiunge una compatibilità ampia e una portabilità che lo rendono ideale sia per chi viaggia spesso sia per chi vuole semplicemente un caricatore unico per tutti i propri dispositivi.

Nella confezione si trovano il caricabatterie, il cavo USB-C da 183 cm, la guida di benvenuto e una garanzia di 18 mesi, insieme all’assistenza clienti di Anker, da sempre tra le più rapide nel settore.

In un mercato pieno di caricabatterie simili, questo modello si distingue per equilibrio, attenzione ai dettagli e prestazioni costanti. Dopo averlo provato, ci è stato difficile tornare a un caricatore tradizionale: una volta abituati a questa combinazione di potenza, sicurezza e compattezza, il resto sembra già superato. Il prezzo su Amazon, grazie al 20% di sconto al check out è di 23,99 € invece che di 29,99 €.