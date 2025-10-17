RedMagic 11 Pro in arrivo: il primo smartphone con dissipatore a liquido è il sogno dei gamer

RedMagic 11 Pro

Il confine tra smartphone e PC da gaming continua a dissolversi, e questa volta a varcarlo è RedMagic 11 Pro, il nuovo mostro di potenza firmato Nubia. Il brand, da sempre punto di riferimento per chi cerca prestazioni estreme su mobile, ha confermato che il suo prossimo top di gamma sarà il primo smartphone al mondo con dissipazione a liquido visibile. Un dettaglio che, a giudicare dai teaser ufficiali, sarà molto più di un vezzo estetico.

Dissipazione ibrida: aria e liquido insieme

RedMagic 11 Pro promette di ridefinire il concetto stesso di raffreddamento su smartphone. Il dispositivo utilizzerà un sistema di dissipazione ibrido aria/liquido, una soluzione fino ad oggi esclusiva del mondo PC. Nella parte posteriore sarà presente un anello trasparente che mostrerà un fluido blu in movimento, visibile in tempo reale mentre il dispositivo espelle il calore.

Accanto al circuito a liquido, Nubia ha integrato una ventola Wind 4.0 capace di raggiungere 24.000 giri al minuto, certificata IPX8 per la resistenza ai liquidi — un dato sorprendente, che la rende teoricamente funzionante anche in condizioni di elevata umidità o esposizione accidentale all’acqua. La casa parla anche di un “condotto d’aria a cascata” brevettato, formula enigmatica che lascia intendere un design interno ottimizzato per spingere al massimo l’efficienza termica durante lunghe sessioni di gioco.

Design industriale e fotocamera invisibile

Come i suoi predecessori, anche Red Magic 11 Pro manterrà la filosofia “flat”: una back cover piatta, priva di isole o sporgenze, e una parte frontale totalmente borderless. La fotocamera frontale sarà infatti nascosta sotto il display — una tecnologia UDC (Under Display Camera) che Nubia continua a perfezionare e che pochi altri marchi, al momento, hanno osato mantenere.

Il risultato è un design estremo ma pulito, pensato per chi considera lo smartphone un’estensione del proprio rig da gaming. Le varianti annunciate parlano chiaro: Transparent Deuterium Silver Wing, Transparent Deuterium Dark Night, Dark Knight e Silver Wing Ares. Le prime due saranno quelle con il sistema di raffreddamento a liquido visibile, un vero e proprio spettacolo da mostrare sotto luce diretta.

Specifiche da “mostro tascabile”

Sotto la scocca, il Red Magic 11 Pro sarà spinto dal nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, affiancato — secondo i rumor — da una batteria da 8.000 mAh, una capacità fuori scala per un dispositivo di queste dimensioni. Non si conoscono ancora i dettagli precisi sulla fotocamera posteriore, ma è confermato un sensore frontale da 50 MP, mentre il controller del touchscreen sarà ottimizzato per ridurre la latenza e migliorare la precisione durante le partite competitive.