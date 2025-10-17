Google TV introduce il controllo automatico per risparmiare energia

Google continua a perfezionare GoogleTV, la sua piattaforma di intrattenimento sempre più diffusa tra smart TV e dispositivi Chromecast. L’obiettivo ? Offrire un’esperienza d’uso intelligente, personalizzata e sostenibile. Proprio in questa direzione va la nuova funzione individuata nell’ultima versione dell’app (1.0.815784074-735113). Quest’ ultima introdurrà un sistema di controllo automatico per verificare se l’utente sta ancora guardando la TV.

Tale novità ricorda molto l’avviso che appare su Netflix quando la riproduzione resta attiva troppo a lungo senza interazioni. Le stringhe di codice trovate contengono frasi come “Stai ancora guardando?”. In mancanza di una risposta GoogleTV interromperà automaticamente la riproduzione.

Google Foto: una funzione intelligente per un intrattenimento più sostenibile

Il funzionamento preciso non è ancora del tutto chiaro. Non si sa, ad esempio, se la piattaforma interromperà solo la riproduzione del contenuto o se attiverà direttamente la modalità di sospensione, riducendo il consumo energetico del dispositivo. Un altro dettaglio da chiarire riguarda la durata dell’intervallo di inattività dopo il quale scatterà il controllo. In più, il riferimento a un “canale” lascia intendere che la funzione potrebbe essere inizialmente disponibile solo per determinati contenuti.

L’introduzione di questa opzione rappresenta un piccolo ma importante passo verso un uso più consapevole e sostenibile dei dispositivi di intrattenimento domestico. Non solo eviterà che la TV resti accesa inutilmente ma contribuirà anche a limitare gli sprechi di energia elettrica. Può essere molto utile, per esempio, in quei momenti in cui una persona si addormenta casualmente durante la riproduzione di un film.

Google non ha ancora fornito una data ufficiale per il rilascio della funzione. Tutto però lascia pensare che l’aggiornamento possa arrivare con una delle prossime versioni della piattaforma. Questa novità, unita alle recenti integrazioni con l’IA di Gemini, conferma la volontà dell’azienda di rendere l’ app non solo più smart, ma anche più attenta all’ambiente e all’esperienza utente.