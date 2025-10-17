New York sfida i social: battaglia legale che può cambiare Internet

A New York, in quella città che di solito è la vetrina del futuro, si sta combattendo una battaglia che è, a tutti gli effetti, una resa dei conti generazionale. L’amministrazione cittadina ha deciso di smettere di chiacchierare e di passare ai fatti, portando in tribunale i colossi dei social media: Meta, TikTok, Snapchat, YouTube. L’accusa è di quelle pesanti, che non si liquidano con un comunicato stampa: aver alimentato consapevolmente una vera e propria crisi di salute mentale tra i ragazzi, trasformando i loro algoritmi in armi.

Quando gli algoritmi fanno male: New York porta Meta e TikTok in tribunale

La sensazione è che non sia più solo un dibattito etico, ma una questione di sopravvivenza sociale. Secondo la denuncia, queste piattaforme non sono diventate dannose per caso; sono state progettate per esserlo. Parliamo di ingegneri che studiano i meccanismi psicologici più delicati degli adolescenti—la loro insicurezza, il bisogno di approvazione—per poi sfruttarli senza pietà. L’obiettivo, semplicissimo e cinico, è uno solo: tenere gli occhi incollati allo schermo il più a lungo possibile, aumentando così il tempo di visualizzazione e, ovviamente, i profitti pubblicitari. È la rincorsa infinita alla notifica, lo scroll ipnotico che non finisce mai, tutto calibrato per creare dipendenza.

I dati che arrivano dalle scuole superiori di New York sono un pugno nello stomaco e danno un peso drammatico a queste accuse. Più di tre quarti degli studenti passano ogni giorno almeno tre ore sui social. E se guardiamo alle ragazze, la percentuale sale ancora di più, sfiorando l’82%. E l’eccesso di tempo davanti allo schermo non è affatto innocuo. Si traduce in disturbi del sonno che diventano cronici, in un isolamento che spegne la voglia di socializzare nel mondo reale e, come conseguenza più estrema e terrificante, in comportamenti assurdi e letali. Pensiamo al “subway surfing”, quella folle e pericolosissima moda di filmarsi mentre si cavalcano i treni della metropolitana in corsa. È una sfida virale che ha già fatto troppe vittime tra gli adolescenti di New York, e la città la accusa di essere un diretto effetto della costante ricerca di notorietà e di contenuti estremi tipica dei social.

Crisi mentale e algoritmi tossici: la causa che scuote Silicon Valley

Non è una sorpresa, certo. Già l’anno scorso il commissario alla salute aveva lanciato un allarme definendo i social “una minaccia per la salute pubblica“. Ma la differenza è che questa volta la città di New York, con il suo peso economico e morale, non si limita a denunciare. Si unisce a una gigantesca causa collettiva federale che conta più di duemila altri enti e distretti scolastici americani. Questo non è un semplice litigio tra avvocati; è un movimento che cerca un precedente legale per costringere le Big Tech a ridisegnare i loro prodotti, a mettere la sicurezza prima del guadagno.

Certo, c’è già chi cerca di sfilarsi, come YouTube, che si difende dicendo di essere una semplice piattaforma di streaming e non un vero social network. Ma a questo punto la distinzione è quasi irrilevante. Il vero nodo della questione è il ruolo che abbiamo concesso alla tecnologia nelle vite dei nostri figli. New York, portando i giganti in tribunale, sta chiedendo a gran voce di trovare una risposta collettiva a una domanda cruciale: quando un’innovazione, pur geniale, smette di essere uno strumento per diventare una dipendenza manipolata, chi paga il conto, e soprattutto, quando interveniamo per proteggere la mente delle prossime generazioni? È una battaglia che ci riguarda tutti.1