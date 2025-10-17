Google Pixel Watch 4, iFixit loda la riparabilità dello smartwatch

Il Google Pixel Watch 4 diventa lo smartwatch più riparabile attualmente in commercio. A sancirlo è il team di iFixit che ha effettuato un teardown completo al fine di valutare il punteggio di riparabilità del device.

Il video teardown pubblicato su YouTube mostra il processo di smontaggio del Google Pixel Watch 4 e i suoi punti di forza che hanno permesso di totalizzare 9 punti su 10. Nonostante un design esterno molto simile al suo predecessore, all’interno i cambiamenti apportati sono sostanziali.

Google ha scelto di non utilizzare la colla per fissare le varie componenti ma di ricorrere, piuttosto a viti e guarnizioni. Questo approccio facilita la vita agli operatori che possono effettuare le operazioni di smontaggio in tranquillità.

Google Pixel Watch 4 è lo smartwatch di riferimento per la riparabilità secondo iFixit e si merita il punteggio quasi prefetto

In un settore caratterizzato da punteggi estremamente bassi, di solito 3 o 4 su 10, il risultato ottenuto dal Google Pixel Watch 4 è impressionante. La riparabilità è reale per ogni componente interna grazie ad una facilità di accesso sorprendente.

L’azienda di Mountain View ha scelto di utilizzare viti per tenere in posizioni le componenti e sono necessarie esclusivamente tre punte Torx Plus (1IP, 2IP e 5IP). Per poter aprire l’intero smartwatch si può fare ricorso ad un cacciavite, uno spudger e una pinzetta senza bisogno di nient’altro.

L’accesso avviene dalla parte posteriore, con il vetro e la sensoristica che rimane salda in posizione. In questo modo è possibile sostituire in sicurezza le componenti interne. Se fosse necessario operare sul display, l’accesso è molto simile a quello degli orologi subacquei tradizionali.

Il team di iFixit sostiene che il Google Pixel Watch 4 è progettato per essere riparato, una svolta nel settore dei wearable. Inoltre, i manuali completi di smontaggio sono già disponibili mentre i pezzi di ricambio verranno forniti a breve.