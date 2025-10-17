Kena rinnova la promozione 5G da 5,99€: due mesi gratis e attivazione a 0€

Kena prolunga ancora una volta la sua offerta 5G più conveniente, riservata a chi effettua la portabilità del numero da operatori quali Iliad, CoopVoce o Digi Mobile. La promozione, inizialmente in scadenza il 13 ottobre, è stata rinnovata fino al 29 ottobre 2025, dando così agli utenti due settimane in più per approfittare di un piano tra i più competitivi sul mercato. Questo infatti include minuti illimitati, 200GB in 5G e 200 SMS a soli 5,99€ al mese.

L’offerta “5,99 Special 2 Mesi Gratis 5G” prevede poi due mesi di utilizzo completamente gratuito, insieme all’attivazione, SIM e consegna senza alcun costo. Un incentivo non da poco per chi desidera cambiare gestore senza spese iniziali. La connessione si appoggia alla rete TIM, garanzia di copertura stabile e prestazioni affidabili in tutto il Paese, con una velocità massima di 250Mbps in download.

Kena Mobile: 200GB di traffico dati e vantaggi esclusivi con la ricarica automatica

Di base, l’offerta prevede 100GB al mese, ma chi attiva il servizio di ricarica automatica su carta di credito o PayPal ottiene il raddoppio dei Giga, arrivando così a 200GB mensili senza costi extra. In più, sono inclusi 8GB per la navigazione in roaming europeo, utili per viaggiare senza preoccuparsi dei costi di connessione o altro.

Kena include anche Restart, una funzione proprietaria che consente di anticipare il rinnovo mensile dell’offerta in caso di esaurimento dei dati o dei minuti, senza dover attendere la scadenza naturale del piano. L’attivazione è semplice e può essere completata direttamente online tramite il sito ufficiale di Kena Mobile, dove è possibile richiedere la SIM fisica o attivare la eSIM digitale in pochi minuti.

La promozione conferma la volontà dell’operatore virtuale di TIM di posizionarsi come alternativa low cost di riferimento nel mercato del 5G, offrendo prezzi accessibili ma senza rinunciare alla qualità del servizio e alla stabilità della rete.