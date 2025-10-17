HoMobile lancia le offerte di ottobre 2025: minuti illimitati e fino a 250GB

Nel mercato della telefonia mobile italiana, HoMobile, l’operatore virtuale su rete Vodafone, rinnova le sue promozioni autunnali. Sono infatti disponibili una serie di offerte convenienti pensate per chi cerca minuti illimitati e tanti Giga a basso costo. Le nuove tariffe di ottobre 2025 partono da 5,95€ al mese, con formule adatte sia a chi mantiene il proprio numero che a chi attiva una nuova SIM.

Vi sono vari tipi di proposte. Si parte da 100GB in 4G a 5,95 euro al mese, passando per 150GB a 6,95€ e fino a 250GB a 8,95€. Chi invece desidera la connettività 5G potrà scegliere tra 150GB a 9,95€ o 250GB a 11,95€. Tutte le soluzioni includono minuti illimitati e 200 SMS. Ma non solo. Anche una velocità fino a 60Mbps per le offerte 4G. Il costo di attivazione varia in base all’operatore di provenienza. Equivale a 2,99€ per chi arriva da Iliad o da alcuni virtuali selezionati, oppure 29,99€ per gli altri gestori.

Come attivare le offerte HoMobile e cosa cambia rispetto al passato

Attivare una delle promozioni è semplice. Basta collegarsi al sito ufficiale di HoMobile, scegliere l’offerta desiderata e completare la procedura online. L’operatore offre sia la SIM tradizionale con consegna a domicilio o ritiro nei punti vendita, sia la più comoda eSIM, attivabile in pochi minuti direttamente dallo smartphone.

Una delle novità più apprezzate riguarda la semplificazione dei prezzi, ora uniformati con la cifra finale “.95”, in stile Fastweb, rendendo più chiaro e trasparente il listino. In più, per chi desidera maggiore velocità, è possibile abilitare l’opzione “ho. il Turbo”, che consente di aggiungere l’accesso alla rete 5G anche sulle offerte base in 4G.

Le promozioni restano tra le più competitive nel mercato italiano, grazie all’affidabilità della rete Vodafone e a un buon equilibrio tra costo e quantità di dati. L’offerta da 5,95€ con 100GB resterà disponibile fino al 3 novembre 2025, ma data la periodicità delle campagne promozionali dell’operatore, conviene approfittarne prima della scadenza.