HONOR presenta MagicPad 3 Pro e Earbuds 4: ecco i dettagli

Honor torna sotto i riflettori con una serie di novità che delineano con chiarezza la sua strategia di consolidamento nel segmento premium. Durante l’evento di presentazione tenutosi in Cina, l’azienda ha svelato nuovi smartphone di punta, il concept Robot Phone e non solo. Tra le novità spicca anche il tablet MagicPad 3 Pro, progettato per competere direttamente con i modelli top di gamma del mercato. Insieme alle nuove Honor Earbuds 4, auricolari True Wireless Stereo che puntano a ridefinire il rapporto tra prezzo e qualità. Si tratta di un lancio che riflette la volontà del marchio di coniugare potenza hardware, design sottile e prezzi competitivi.

Le novità presentate da Honor: ecco i dettagli

Il MagicPad 3 Pro si distingue per l’adozione del chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 che al momento si colloca tra le soluzioni più performanti di Qualcomm. Il dispositivo è costruito attorno a un ampio display LCD da 13,3 pollici con risoluzione 3,2K, refresh rate a 165 Hz, luminosità massima di 1.100 nit. Inoltre, presenta il supporto alle certificazioni IMAX Enhanced e HDR Vivid. Il tablet mira a offrire un’esperienza visiva di livello professionale, anche grazie a un sistema di raffreddamento a camera di vapore da oltre 65.000 mm². Elemento che contribuisce alla stabilità delle prestazioni.

La dotazione tecnica prosegue con 16 GB di RAM, 512 GB di archiviazione, una batteria da 12.450 mAh. Il dispositivo presenta anche ricarica rapida a 80 W e ricarica inversa a 23 W. Sul fronte audio troviamo otto speaker con supporto al 3D Spatial Audio. Accompagnati da tre microfoni per la registrazione e le chiamate. Il sistema operativo è MagicOS 10 basato su Android 16. Mentre la scocca è proposta in tre colorazioni: Floating Gold, Moon Shadow White e Starry Sky Gray. In Cina, il prezzo parte da 3.799 yuan per la configurazione base (12 + 256 GB) e arriva a 4.699 yuan per quella superiore (16 + 512 GB). Equivalenti rispettivamente a circa 458 e 566 euro. Secondo le prime informazioni, nel prezzo potrebbero essere inclusi anche la tastiera cover e un pennino, ma Honor non lo ha ancora confermato ufficialmente.

Accanto alla versione Pro, è stata annunciata una variante di MagicPad 3 con display da 12,5 pollici, processore Snapdragon 8 Gen 3 e batteria da 10.100 mAh. Tale modello mantiene un’impostazione simile, ma si rivolge a un pubblico più ampio, grazie a un prezzo di partenza di 2.699 yuan, pari a circa 325 euro al cambio attuale.

Ulteriori annunci: ecco i prossimi auricolari del marchio

L’evento ha visto anche l’arrivo delle nuove Honor Earbuds 4, proposte a meno di 50 euro. Tali dispositivi integrano un sistema di cancellazione attiva del rumore fino a 50 dB. Gestito da tre microfoni per auricolare e da un algoritmo AI che migliora la nitidezza delle chiamate. Il suono è affidato a un sistema a due driver (un midrange/woofer da 11 mm e un tweeter da 6 mm) entrambi con diaframmi in titanio che, secondo Honor, garantiscono maggiore velocità di risposta e precisione tonale. L’autonomia dichiarata raggiunge 9 ore con una singola carica e 46 ore totali con la custodia. Ricaricabile via USB-C. Gli auricolari, con certificazione IP54 contro polvere e schizzi, sono disponibili nei colori Pearl White e Starry Black, con controlli touch integrati sugli steli e un design in-ear.

Le vendite dei nuovi dispositivi inizieranno nelle prossime settimane in Cina, mentre non sono ancora disponibili informazioni sull’arrivo nei mercati internazionali. In ogni caso, l’impegno di Honor nel proporre prodotti sempre più competitivi suggerisce una strategia orientata all’espansione globale.