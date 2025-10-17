macOS: come usare le scorciatoie da tastiera per lavorare più velocemente

Chi usa un Mac ogni giorno spesso ignora quante funzioni si possano eseguire in pochi istanti con le scorciatoie da tastiera. Diventa sicuramente più rapido lavorare conoscendo i comandi giusti, senza doversi affannare ad aprire altri menu o finestre tra le varie impostazioni. Alcune combinazioni sono note, come ⌘ + C per copiare o ⌘ + V per incollare, ma il sistema Apple nasconde decine di scorciatoie meno conosciute e davvero utili.

Una delle più pratiche è ⌘ + Tab, che consente di passare rapidamente da un’app aperta all’altra. Tenendo premuto il tasto ⌘ e toccando più volte Tab, si scorrono tutte le finestre attive, ideale per chi lavora con più programmi contemporaneamente. Con ⌘ + ` (accento grave) si può invece passare tra le finestre della stessa applicazione, una funzione preziosa per chi usa più documenti o schede.

Anche la gestione delle schermate può essere ottimizzata. La combinazione Shift + ⌘ + 4 permette di catturare una porzione precisa dello schermo, mentre Shift + ⌘ + 5 apre un pannello completo per registrare video, scegliere la cartella di destinazione o catturare finestre singole. Per chi lavora con tutorial o presentazioni è una scorciatoia indispensabile.

Automazione e produttività avanzata

macOS offre anche comandi meno noti ma potenti, come Control + Command + Q, che blocca immediatamente lo schermo. È perfetto per chi lavora in spazi condivisi e vuole proteggere i dati in un attimo. Con Option + Volume o Luminosità, invece, si accede a regolazioni più fini: i tasti non cambiano solo i livelli, ma aprono anche le impostazioni dedicate nel pannello di controllo.

Un’altra funzione interessante è Spotlight, richiamabile con ⌘ + Spazio. Oltre a cercare file e app, può eseguire calcoli, convertire valute o misure e persino aprire siti web digitando direttamente l’indirizzo. È una delle funzioni più sottovalutate, ma in realtà tra le più potenti del sistema Apple.

Infine, chi desidera un controllo ancora maggiore può creare scorciatoie personalizzate. Nelle impostazioni “Tastiera” → “Abbreviazioni”, si può assegnare una combinazione a qualsiasi voce di menu o comando ricorrente. In pochi minuti il Mac diventa un sistema su misura, dove ogni gesto corrisponde a un’azione precisa.