Galaxy S26: ritorna il dualismo Exynos/Snapdragon

Samsung tornerà a differenziare i chip dei suoi smartphone Galaxy S26 in base al mercato di riferimento.

scritto da Manuela Poidomani
Galaxy S26

Le prime indiscrezioni confermate sul futuro dei Samsung Galaxy S26 parlano chiaro. Anche per la prossima generazione, il colosso coreano continuerà a utilizzare due diversi processori. A seconda del mercato in cui i dispositivi verranno venduti. Un approccio già sperimentato con la serie Galaxy S24. Che torna quindi in auge con l’arrivo della nuova gamma. E le novità non si fermano qui. Secondo quanto trapelato, i modelli previsti saranno quattro. E non tre come ipotizzato in precedenza.

Quali sono i Galaxy S26 interessati e perché Samsung sfida Qualcomm

Nel dettaglio, la lineup del 2026 comprenderà Galaxy S26 Pro, S26+, S26Edge e Ultra. I modelli S26 Pro e S26+, venduti in Europa e altri mercati internazionali, dovrebbero essere alimentati dal nuovo SoC Exynos 2600. Che è realizzato da Samsung Foundry con un processo produttivo a 2 nm. Negli Stati Uniti e in Cina, invece, gli stessi modelli saranno dotati del più noto Snapdragon 8 Elite Gen 5. Che è destinato anche ai top di gamma S26 Edge e Ultra su scala mondiale.

Il ritorno del dualismo nei chip non arriva senza polemiche. Storicamente, i processori Exynos hanno sempre mostrato performance inferiori rispetto ai concorrenti Snapdragon. Sollevando dubbi tra gli utenti più esigenti. Tuttavia, il nuovo Exynos 2600 promette un netto salto in avanti. O almeno sulla carta. La CPU dovrebbe contare su dieci core, tra cui i nuovi ARM C1. E sarà affiancata dalla GPU Xclipse 950, basata sull’architettura RDNA sviluppata da AMD.

Secondo i primi benchmark emersi ad agosto, il nuovo chip sarebbe in grado di superare le prestazioni dello Snapdragon 8 Elite della generazione precedente. Non è ancora chiaro, però, se riuscirà a reggere il confronto con i due rivali principali del 2026. Lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 e il Dimensity 9500 di MediaTek, entrambi destinati a dominare il mercato Android dei flagship. Le aspettative sono alte, e solo con i primi test reali si potrà capire se Samsung abbia davvero colmato il divario tra i due chip.

