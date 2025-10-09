Samsung Galaxy S26 Ultra, colori in stile iPhone 17 Pro?

Mancano ancora diversi mesi all’arrivo ufficiale del noto evento di presentazione ufficiale Galaxy Unpacked di Samsung. Nonostante questo, stanno già cominciando a spuntare in rete le prime informazioni utili sui prossimi smartphone dell’azienda. Tra questi, ci sarà anche il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, Samsung potrebbe decidere di adottare le stesse colorazioni viste sui nuovi iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max.

Samsung Galaxy S26 Ultra in arrivo nell’inedito colore arancione?

Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, il prossimo smartphone top di gamma di casa Samsung potrebbe avere una colorazione simile a quella vista sui nuovi device di casa Apple. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy S26 Ultra. In rete è stata infatti pubblicata una foto ritraente il nuovo smartphone dell’azienda in tre colorazioni differenti.

Tra questi, spicca proprio la colorazione inedita arancione. Quest’ultima risulta davvero molto simile a quella che il colosso americano Apple ha adottati sui suoi nuovi iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Per il momento ovviamente non ci sono conferme. Tuttavia, è innegabile che le aziende si sfidano sempre per portare tante novità sui propri prodotti. Quindi non è da escludere del tutto che il colosso sudcoreano Samsung possa decidere di adottare effettivamente questa nuova colorazione o magari una simile.

Una voce piuttosto nota del settore, ovvero il noto leaker OnLeaks, non sembra essere d’accordo. Dopo aver visto la foto, infatti, il leaker ha pubblicato un post. In questo post, OnLeaks ha commentato la foto, dichiarando che potrebbe essere un falso. Il leaker ha infatti ipotizzato che potrebbe trattarsi di una foto generata con l’intelligenza artificiale.

Come già detto, però, mancano ancora diversi mesi all’arrivo del noto evento di presentazione Galaxy Unpacked del colosso sudcoreano Samsung, quindi attendiamo nuove notizie.