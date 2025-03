Xbox portatile: arriva nel 2025 ma si pensa già alla next gen

Da molto tempo ormai Microsoft sta vivendo un periodo decisamente cupo per quanto riguarda il mondo delle console da salotto sui due ultime arrivate infatti non hanno avuto il successo sul mercato che l’azienda auspicava è da tanto tempo aleggia l’idea che molto presto l’azienda di Redmond potrebbe tirare i remi in barca abbandonando il settore, effettivamente le vendite della rivale PlayStation hanno letteralmente surclassato quelle di Xbox creando una vera e propria voragine di mercato tra le due società, dunque Microsoft sta vivendo un periodo di profonda riflessione all’interno della quale sta cercando di capire quale sia la strategia migliore da attuare per il futuro, l’unico punto fermo sembra essere quello legato al cloud che consente tramite il proprio servizio di gaming in streaming di trasformare ogni dispositivo compatibile in una piccola Xbox portatile.

Arriva il rilancio

A quanto pare, però non è tutto perduto, recenti indiscrezioni parlano di possibili novità in arrivo per quanto riguarda il futuro, a parlarcene è stato Jex Corden di Windows Central, quest’ultimo ha affermato che molto presto Microsoft annuncerà al mondo la sua versione portatile di Xbox, nello specifico dovrebbe arrivare proprio nel 2025, il noto Insider però non si è espresso troppo nel dettaglio e non ha rilasciato altre informazioni se non quella che spiega come il prodotto non sarà unicamente sviluppato da Microsoft ma in collaborazione con un partner coinvolto nel progetto, senza però indicare di quale partner si tratta.

Come se non bastasse l’esperto anche aggiunto che la nuova generazione di console dell’azienda di Redmond arriverà probabilmente nel 2027 segnando un passo in avanti netto e totale rispetto agli attuali modelli che in tutta probabilità non riceveranno un aggiornamento hardware definibile come una versione pro bensì resteranno tali fino al pensionamento, ovviamente tutto ciò denota che Microsoft ha tutto in mente, fuorché tirare i remi in barca, dettaglio che certamente i pochi si aspettavano visto l’andamento del mercato e visto il flop sopraggiunto con l’attuale generazione di Xbox.