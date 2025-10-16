WhatsApp per iPad si rinnova, ecco quali saranno le novità

WhatsApp sta per effettuare dei cambiamenti che riguardano anche la sua versione per iPad. L’app verde cerca da sempre di migliorare la sua piattaforma, per ottimizzare l’esperienza degli utenti. Questo non vale soltanto per gli smartphone, ma per tutti i dispositivi compatibili con l’applicazione.

In realtà, la piattaforma di WhatsApp è sbarcata davvero di recente su iPad. Sono solo pochi mesi che Meta ha deciso di introdurre l’applicazione su uno dei dispositivi più famosi di Apple.

Prima di questa decisione non era possibile scaricare l’app di WhatsApp su iPad, e per utilizzare la piattaforma se doveva accedere tramite il browser e collegare WhatsApp Web. La soluzione era abbastanza scomoda per gli utenti, che sono stati incredibilmente felici quando è stata annunciata la notizia della upgrade. Adesso che l’applicazione è presente, sono cominciati anche i vari aggiornamenti per migliorarne l’aspetto, ma anche la funzionalità.

WhatsApp su iPad: ecco la novità in arrivo

Anche WhatsApp per iPad riceve degli aggiornamenti pensati per creare una piattaforma migliore per gli utenti. A quanto pare, proprio adesso, WhatsApp starebbe pensando a un piccolo stravolgimento inerente l’interfaccia della sua piattaforma per iPad. In particolare, si tratterebbe dello spostamento di alcune funzioni presenti sull’applicazione. WhatsApp vorrebbe infatti sostituire la barra inferiore presenta sull’attuale interfaccia dell’app, con una barra simile ma in posizione laterale.

Si tratta di un cambiamento che è sia visivo, ma anche funzionale, poiché permetterebbe agli utenti di migliorare lo spazio visibile disponibile. Secondo gli sviluppatori, questo stile si adatterebbe molto meglio agli schermi più grandi, come quelli dell’iPad. E in effetti ricorda proprio lo stile di alcune applicazioni pensate per dispositivi diversi dagli smartphone.

Non si conosce al momento la data di rilascio del nuovo aggiornamento, tuttavia è molto importante riconoscere il lavoro svolto da WhatsApp anche nell’ambito di dispositivi diversi e con display più grandi, rispetto ai classici smartphone.