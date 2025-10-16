Windows 11: i trucchi migliori per essere super produttivi al PC

Molti utenti non sanno che Windows conserva utilità potenti e poco visibili che semplificano la giornata. La cartella nota come GodMode raccoglie in un unico punto decine di pannelli di controllo, impostazioni e strumenti di sistema: creare una nuova cartella sul desktop e rinominarla con questo testo permette di accedervi rapidamente

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} . All’interno si trovano opzioni per la gestione di driver, account, backup e molto altro, utili quando serve intervenire senza navigare tra menu diversi.

I desktop virtuali rappresentano un altro trucco pratico per separare contesti di lavoro. Creare più desktop e assegnare app diverse a ciascuno aiuta a mantenere ordine e concentrazione; è possibile passare rapidamente con la combinazione di tasti Win + Ctrl + Freccia. Per chi gestisce molte finestre, l’accoppiata desktop virtuali + snap layout riduce i tempi per trovare ciò che serve e evita il sovraccarico di una singola schermata.

PowerToys e scorciatoie che fanno la differenza

Microsoft offre PowerToys, una raccolta di strumenti pensati per utenti avanzati. Tra le funzioni più utili si trova FancyZones, che permette di creare layout di finestre personalizzati e richiamarli con uno spostamento del mouse; Shortcut Guide, che mostra le scorciatoie disponibili tenendo premuto il tasto Win; e PowerRename, per rinominare file in batch con regole rapide. Installare PowerToys e configurarlo secondo le proprie esigenze restituisce velocità nelle operazioni ripetitive.

Altre scorciatoie meno note ma efficaci includono Win + K per inviare lo schermo a un dispositivo Miracast, Win + V per richiamare la cronologia degli appunti e Win + . per aprire il pannello emoji e simboli; questi comandi risparmiano tempo in attività quotidiane come la condivisione dello schermo, il copia-incolla multiplo e la scrittura veloce di contenuti con simboli speciali.

Infine, sfruttare Storage Sense per la pulizia automatica dei file temporanei e impostare l’aggiornamento dei driver tramite Windows Update mantiene il sistema reattivo senza interventi manuali frequenti. Con poche azioni mirate, Windows 11 può trasformarsi da ambiente caotico a postazione di lavoro efficiente e ordinata.