Ad
AndroidNews

Android, trucchi utili che pochi conoscono per usarlo al massimo

Se vuoi utilizzare Android al massimo, devi assolutamente conoscere alcuni trucchi e alcune funzionalità che ti cambieranno l'esperienza d'uso

scritto da Felice Galluccio
Android, trucchi utili che pochi conoscono per usarlo al massimo

Gli smartphone Android nascondono funzioni che non tutti scoprono, ma che possono rendere l’uso quotidiano più fluido e produttivo. Una delle più comode è la modalità a una mano, utile sui telefoni con schermi grandi. Si attiva nelle impostazioni di sistema e consente di abbassare l’interfaccia con un gesto, per raggiungere facilmente i comandi superiori. È un dettaglio che migliora l’ergonomia senza bisogno di usare entrambe le mani.

Un’altra funzione poco conosciuta è Benessere Digitale, uno strumento pensato per monitorare e ridurre il tempo trascorso davanti allo schermo. Mostra quante ore vengono dedicate alle varie app e permette di impostare limiti giornalieri o di attivare la modalità “Riposo”, che blocca le notifiche e passa automaticamente allo schermo in scala di grigi durante la notte. Aiuta a creare un equilibrio più sano tra uso dello smartphone e vita quotidiana.

Molto utile anche la ricerca universale, che permette di trovare rapidamente qualsiasi cosa — app, file, contatti o impostazioni — direttamente dalla barra di ricerca della schermata principale. Nei telefoni con interfacce come One UI o MIUI, basta scorrere verso il basso per accedere a questo strumento, spesso più veloce dei menu tradizionali.

Funzioni pratiche per semplificare la vita

Tra i trucchi più interessanti c’è la possibilità di bloccare le app sensibili con l’impronta digitale. Dalle impostazioni sulla privacy o tramite l’app Sicurezza preinstallata da alcuni produttori, si può impedire l’accesso a foto, chat o documenti privati. È una soluzione semplice ma efficace per proteggere i propri dati senza usare app di terze parti.

Chi viaggia spesso può sfruttare la traduzione istantanea integrata in Google Lens: basta aprire la fotocamera, inquadrare un testo in un’altra lingua e toccare “Traduci”. L’app sovrappone le parole tradotte direttamente sull’immagine, rendendo immediata la comprensione di cartelli, menù o documenti.

Infine, per chi vuole risparmiare batteria, esiste una funzione poco nota chiamata limitazione delle app in standby. Android riconosce automaticamente le app che non vengono usate da tempo e ne sospende le attività in background. Attivandola manualmente si può estendere la durata della carica di diverse ore, mantenendo comunque il telefono veloce e reattivo.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!