Android, trucchi utili che pochi conoscono per usarlo al massimo

Gli smartphone Android nascondono funzioni che non tutti scoprono, ma che possono rendere l’uso quotidiano più fluido e produttivo. Una delle più comode è la modalità a una mano, utile sui telefoni con schermi grandi. Si attiva nelle impostazioni di sistema e consente di abbassare l’interfaccia con un gesto, per raggiungere facilmente i comandi superiori. È un dettaglio che migliora l’ergonomia senza bisogno di usare entrambe le mani.

Un’altra funzione poco conosciuta è Benessere Digitale, uno strumento pensato per monitorare e ridurre il tempo trascorso davanti allo schermo. Mostra quante ore vengono dedicate alle varie app e permette di impostare limiti giornalieri o di attivare la modalità “Riposo”, che blocca le notifiche e passa automaticamente allo schermo in scala di grigi durante la notte. Aiuta a creare un equilibrio più sano tra uso dello smartphone e vita quotidiana.

Molto utile anche la ricerca universale, che permette di trovare rapidamente qualsiasi cosa — app, file, contatti o impostazioni — direttamente dalla barra di ricerca della schermata principale. Nei telefoni con interfacce come One UI o MIUI, basta scorrere verso il basso per accedere a questo strumento, spesso più veloce dei menu tradizionali.

Funzioni pratiche per semplificare la vita

Tra i trucchi più interessanti c’è la possibilità di bloccare le app sensibili con l’impronta digitale. Dalle impostazioni sulla privacy o tramite l’app Sicurezza preinstallata da alcuni produttori, si può impedire l’accesso a foto, chat o documenti privati. È una soluzione semplice ma efficace per proteggere i propri dati senza usare app di terze parti.

Chi viaggia spesso può sfruttare la traduzione istantanea integrata in Google Lens: basta aprire la fotocamera, inquadrare un testo in un’altra lingua e toccare “Traduci”. L’app sovrappone le parole tradotte direttamente sull’immagine, rendendo immediata la comprensione di cartelli, menù o documenti.

Infine, per chi vuole risparmiare batteria, esiste una funzione poco nota chiamata limitazione delle app in standby. Android riconosce automaticamente le app che non vengono usate da tempo e ne sospende le attività in background. Attivandola manualmente si può estendere la durata della carica di diverse ore, mantenendo comunque il telefono veloce e reattivo.