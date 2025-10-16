Ad
Windows 11: ecco come sfruttare la funzione “Cerca” al massimo

Ricerca istantanea e comandi rapidi da tastiera, Windows 11 mette a disposizione diverse opportunità tra cui "Cerca".

scritto da Felice Galluccio
Windows Cerca

In molti la usano solo per aprire programmi, ma la barra di ricerca di Windows 11 è uno degli strumenti più potenti del sistema operativo. Se utilizzata bene, consente di risparmiare minuti preziosi ogni giorno, sostituendo interi passaggi tra cartelle e menu.
Premendo il tasto Windows e iniziando a digitare, si può cercare non solo un file o un’app, ma anche un’impostazione, una voce del pannello di controllo o un documento salvato nel cloud. È sufficiente scrivere, ad esempio, “microfono”, “Wi-Fi” o “stampa” per accedere subito alle opzioni dedicate, senza aprire finestre aggiuntive.

Un trucco poco noto è che la barra di ricerca supporta operatori logici. Digitando “type:pdf” o “kind:image”, la ricerca mostrerà solo file di quel tipo. Con “modified:this week” si filtrano i documenti modificati di recente, mentre “size:>100MB” mostra solo i file più pesanti. È un modo rapido per individuare documenti o video senza usare software esterni.

Per chi lavora con molti file, tenere premuto Ctrl + Invio su un risultato apre direttamente la cartella in cui si trova l’elemento. È una scorciatoia utile per organizzare il lavoro senza cambiare continuamente finestra.

Collegamento con il web e integrazione con Bing Chat

Da Windows 11, la ricerca è diventata ancora più intelligente grazie all’integrazione con Bing e Copilot, che consentono di estendere i risultati al web o di ricevere risposte dirette senza aprire il browser. Scrivendo una domanda o un comando naturale come “crea un promemoria per domani” o “mostra il meteo di Napoli”, il sistema fornisce subito il risultato, sfruttando l’intelligenza artificiale di Microsoft.

Anche la ricerca visiva è migliorata: cliccando sull’icona della fotocamera si può caricare un’immagine per trovare contenuti simili o prodotti online, utile per chi fa acquisti o cerca informazioni tecniche.

Infine, personalizzare le impostazioni di indicizzazione aiuta a rendere la ricerca ancora più veloce. Dal menu “Privacy e sicurezza” → “Ricerca di Windows”, si può scegliere quali cartelle includere o escludere. Limitare l’indicizzazione a Documenti, Download e Desktop riduce il carico del sistema e rende la ricerca quasi istantanea.
Con qualche piccolo accorgimento, la funzione “Cerca” di Windows 11 diventa un vero strumento di produttività, capace di sostituire menu, scorciatoie e persino alcune applicazioni di gestione file.

