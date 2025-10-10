WhatsApp vorrebbe introdurre un nuovo adesivo per porre domande attraverso gli stati

WhatsApp lavora incessantemente per migliorare in maniera costante la sua piattaforma.

Negli ultimi aggiornamenti si vede proprio come gli sviluppatori cerchino di potenziare la parte “social” dell’applicazione.

Ricordiamo infatti che WhatsApp nasce come una piattaforma per la messaggistica istantanea. Ma che nel tempo si è evoluta in maniera sostanziale diventando un’app completa.

Ciò significa che tramite l’applicazione non è concesso inviare solo messaggi, ma effettuare tante altre azioni diverse, alcune delle quali molto simili a quelle di un social network.

Ad esempio, la condivisione degli stati su WhatsApp, è molto simile alle storie di Instagram, piattaforma appartenente sempre a Meta. E si tratta di funzioni che permettono di condividere contenuti multimediali con gli utenti, proprio come fanno i social.

Ma non solo perché WhatsApp sta per prendere in prestito un’altra funzione da Instagram.

WhatsApp: in arrivo il box domande anche sulla piattaforma

La funzione che permette agli utenti di condividere gli stati su WhatsApp si è evoluta nel tempo.

Inizialmente gli utenti potevano postare una foto che sarebbe poi scomparsa dopo 24 ore. Adesso è ancora così, però non si possono soltanto foto ma qualsiasi tipo di contenuto multimediale e non solo.

Al momento è possibile condividere anche link e documenti di qualsiasi tipo.

Inoltre, è in arrivo nuovo aggiornamento che permetterà agli utenti di ricondividere i contenuti postati da un altro utente.

WhatsApp tuttavia vorrebbe integrare anche un’altra funzione, già presente molto simile su Instagram.

La funzione in questione è un nuovo adesivo interattivo che permetterà agli utenti di fare delle domande.

In maniera semplice questo box conterrà uno spazio in cui gli altri utenti potranno porre delle domande a chi ha postato il contenuto.

Le domande verranno visualizzate tutte in maniera privata.

Con l’integrazione di questa nuova funzione WhatsApp si avvicina sempre di più ad altre piattaforme social, proprio come quelle appartenenti a Meta, cioè Instagram e Facebook.