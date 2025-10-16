WhatsApp introduce la nuova funzione Galaxy per liberare spazio sullo smartphone

WhatsApp torna ad aggiornarsi con una novità molto attesa. L’app ha deciso di intervenire su uno dei problemi più frequenti, la quantità enorme di spazio occupata da foto, video e documenti scambiati ogni giorno tra utenti. Con l’ultimo aggiornamento beta 25.29.10.71 per iOS, segnalato da WABetaInfo, arriva infatti una nuova funzione dedicata alla gestione intelligente della memoria. Ora sarà infatti possibile scegliere la qualità con cui scaricare automaticamente i contenuti multimediali.

WhatsApp: risparmio di spazio e privacy garantita

Fino a questo momento, WhatsApp scaricava in modo predefinito le foto e i video alla massima risoluzione, saturando rapidamente la memoria interna degli smartphone. Con il nuovo aggiornamento, invece, gli utenti potranno decidere se privilegiare la qualità HD o la versione standard, più leggera e meno ingombrante. Questa scelta sarà accessibile dal menu “Archiviazione e dati”, dove comparirà la voce “Qualità download automatico”.

La nuova funzione, oltre a ridurre l’impatto sulla memoria del dispositivo, punta a migliorare anche la gestione della privacy. Poiché la piattaforma utilizza la crittografia end-to-end, WhatsApp non può comprimere o modificare i file sui server. Per questo motivo, ogni volta che un utente invia una foto o un video in HD, l’app genera due versioni, una in alta qualità e una standard. Sarà il destinatario, in base alle sue impostazioni, a scaricare automaticamente la versione più adatta alle proprie esigenze.

Se in un secondo momento si desidera visualizzare il contenuto in qualità superiore, basterà toccare l’icona HD per richiedere il file originale. Meta conferma così il proprio impegno nel mantenere elevati standard di protezione dei dati, senza rinunciare alla praticità. Insomma, con questa innovazione, WhatsApp risponde a una richiesta avanzata da anni. Ossia liberare spazio sul telefono senza compromettere la qualità dei contenuti. Una soluzione semplice, ma importante, che migliora l’esperienza d’uso quotidiana e rafforza l’integrazione dell’app nel vasto mondo Galaxy e Android.