WhatsApp testa le notifiche in tempo reale per gli aggiornamenti di Stato

WhatsApp sta sperimentando una funzione pensata per seguire più da vicino gli aggiornamenti degli Stati. Alcuni tester stanno ricevendo le notifiche in tempo reale quando un contatto specifico pubblica un nuovo contenuto. La funzione compare nella beta 2.25.30.4 per Android ed era già affiorata in passato nella 2.25.22.10, senza risultare attivabile. L’obiettivo è ridurre i passaggi necessari per restare aggiornati, evitando controlli manuali nella scheda dedicata.

L’attivazione è semplice: aprendo lo stato del contatto interessato, nel menu compare l’opzione “Ricevi notifiche”. Una volta confermata, il sistema invia un avviso push ogni volta che quello stesso contatto pubblica un nuovo stato. L’alert mostrerà il nome dell’autore e, quando disponibile, una piccola anteprima se il contenuto è foto o video. Si tratta di un meccanismo utile anche in contesti professionali, ad esempio per seguire comunicazioni snelle su eventi, promozioni o aggiornamenti destinati a un pubblico locale.

La novità si inserisce in un quadro più ampio in cui il servizio sta rafforzando la propria interpretazione delle “Storie”, anche con reazioni tramite sticker interattivi. L’insieme di questi tasselli spinge verso un’area di prodotto più ricca e vicina alle abitudini d’uso consolidate su altre piattaforme social.

Controllo, discrezione e gestione degli avvisi

Sul fronte privacy, l’impostazione è chiara: l’attivazione delle notifiche per lo stato è completamente privata e non genera alcun avviso al contatto seguito. La gestione resta in mano all’utente, che può disattivare gli avvisi in qualsiasi momento tramite “Silenzia notifiche”. Questa possibilità consente di calibrare in modo granulare il flusso informativo, senza influenzare l’esperienza del profilo monitorato.

Il rilascio è graduale e interesserà progressivamente un numero maggiore di account in versione beta. La disponibilità su larga scala dipenderà dagli esiti dei test e dai feedback raccolti, con eventuali affinamenti prima della distribuzione stabile. In questa fase, il focus resta sull’affidabilità delle notifiche, sulla loro pertinenza e sulla coerenza con le attuali impostazioni di controllo degli stati, così da preservare un equilibrio tra tempestività degli avvisi e qualità dell’esperienza d’uso.