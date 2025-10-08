Truffe digitali e app dannose: ecco come proteggere il proprio smartphone

Negli ultimi anni il numero di app malevole presenti sugli store è aumentato, spesso camuffate da giochi o strumenti di utilità. Anche se Google e Apple applicano controlli rigorosi, alcune riescono comunque a superare la verifica iniziale. Per ridurre i rischi, il primo passo consiste nel controllare sempre la provenienza delle applicazioni. Su Android è bene evitare i file APK scaricati da siti esterni, mentre su iPhone è opportuno installare solo dallo store ufficiale.

Una volta installata un’app, è importante verificare i permessi concessi. Se un’app per le foto richiede l’accesso ai contatti o al microfono, il comportamento può essere sospetto. Android e iOS offrono la possibilità di gestire singolarmente le autorizzazioni: revocare quelle non necessarie impedisce l’accesso a dati sensibili come posizione, fotocamera e archivio locale.

È utile anche controllare periodicamente l’elenco delle app con privilegi amministrativi, poiché un malware con questo livello di accesso può disattivare le difese del dispositivo. Disattivare il debug USB e le opzioni sviluppatore quando non servono riduce ulteriormente le vulnerabilità.

Aggiornamenti, antivirus e buone abitudini digitali

Un altro aspetto fondamentale riguarda gli aggiornamenti di sistema. Ogni nuova versione di Android o iOS include patch di sicurezza che chiudono falle note, spesso sfruttate dagli hacker per inserire codice malevolo. Ignorare questi aggiornamenti espone lo smartphone a rischi inutili.

Un antivirus affidabile può costituire un ulteriore livello di protezione, specialmente sui dispositivi Android. Le versioni più recenti offrono funzioni di analisi in tempo reale e segnalano i comportamenti anomali delle app installate. Tuttavia, la sicurezza più efficace resta l’attenzione dell’utente.

Evitare di cliccare su link provenienti da messaggi sospetti, non condividere codici OTP e non accedere a portali bancari da reti Wi-Fi pubbliche sono pratiche che riducono sensibilmente le possibilità di infezione o furto di dati. Seguendo queste regole, lo smartphone resta protetto e le informazioni personali al sicuro, senza compromettere le prestazioni o la facilità d’uso quotidiana.