Truffe digitali e app dannose: ecco come proteggere il proprio smartphone

Ci sono diversi pericoli per il proprio smartphone che vengono sia dal web che dalle applicazioni degli store, ecco come evitare tutto

scritto da Felice Galluccio
Negli ultimi anni il numero di app malevole presenti sugli store è aumentato, spesso camuffate da giochi o strumenti di utilità. Anche se Google e Apple applicano controlli rigorosi, alcune riescono comunque a superare la verifica iniziale. Per ridurre i rischi, il primo passo consiste nel controllare sempre la provenienza delle applicazioni. Su Android è bene evitare i file APK scaricati da siti esterni, mentre su iPhone è opportuno installare solo dallo store ufficiale.

Una volta installata un’app, è importante verificare i permessi concessi. Se un’app per le foto richiede l’accesso ai contatti o al microfono, il comportamento può essere sospetto. Android e iOS offrono la possibilità di gestire singolarmente le autorizzazioni: revocare quelle non necessarie impedisce l’accesso a dati sensibili come posizione, fotocamera e archivio locale.

È utile anche controllare periodicamente l’elenco delle app con privilegi amministrativi, poiché un malware con questo livello di accesso può disattivare le difese del dispositivo. Disattivare il debug USB e le opzioni sviluppatore quando non servono riduce ulteriormente le vulnerabilità.

Aggiornamenti, antivirus e buone abitudini digitali

Un altro aspetto fondamentale riguarda gli aggiornamenti di sistema. Ogni nuova versione di Android o iOS include patch di sicurezza che chiudono falle note, spesso sfruttate dagli hacker per inserire codice malevolo. Ignorare questi aggiornamenti espone lo smartphone a rischi inutili.

Un antivirus affidabile può costituire un ulteriore livello di protezione, specialmente sui dispositivi Android. Le versioni più recenti offrono funzioni di analisi in tempo reale e segnalano i comportamenti anomali delle app installate. Tuttavia, la sicurezza più efficace resta l’attenzione dell’utente.

Evitare di cliccare su link provenienti da messaggi sospetti, non condividere codici OTP e non accedere a portali bancari da reti Wi-Fi pubbliche sono pratiche che riducono sensibilmente le possibilità di infezione o furto di dati. Seguendo queste regole, lo smartphone resta protetto e le informazioni personali al sicuro, senza compromettere le prestazioni o la facilità d’uso quotidiana.

