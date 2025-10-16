Samsung Galaxy XR: un recente leak mostra tante indiscrezioni

Il settore della realtà aumentata si prepara a un nuovo passo in avanti con l’arrivo del visore Galaxy XR. Si tratta del dispositivo con cui Samsung punta a consolidare la propria posizione nel mercato emergente dei prodotti immersivi. Le prime immagini diffuse online rivelano un design che unisce eleganza e funzionalità, ma soprattutto offrono uno sguardo più approfondito sulla piattaforma software che accompagnerà il visore: One UI XR. Un’interfaccia sviluppata appositamente per l’interazione in ambienti misti.

Samsung: nuove indiscrezioni sul Galaxy XR

Le immagini pubblicate mettono in evidenza la disposizione precisa dei sensori e la struttura generale del dispositivo. I render tridimensionali svelano un corpo compatto e bilanciato. Con numerosi elementi tecnici distribuiti in modo strategico per garantire una gestione ottimale del movimento e della visione. In particolare, si notano sensori posizionati sui quattro angoli del visore, dedicati al tracciamento delle mani. Mentre altri due si trovano ai lati dell’incavo per il naso. Al centro della parte superiore è presente un sensore di profondità, completato da quattro moduli interni che seguono il movimento degli occhi.

Il centro tecnologico del Galaxy XR sarà rappresentato dallo Snapdragon XR2 Plus Gen 2, il nuovo chip di Qualcomm. Il quale è stato progettato per i dispositivi di realtà mista. Tale piattaforma consente la gestione di due display micro-OLED 4K con una densità di 4.032 pixel per pollice. Un valore che punta a ridurre al minimo la percezione di sgranatura e a migliorare la resa visiva a distanza ravvicinata. La combinazione tra alta risoluzione e potenza grafica dovrebbe assicurare un’esperienza fluida e coinvolgente.

Il sistema operativo One UI XR appare coerente con la filosofia estetica di Samsung. Con launcher minimalista, essenziale nella disposizione delle icone e già compatibile con applicazioni note come Netflix, Maps, YouTube e Chrome. Un menu superiore offrirà accesso diretto a Google, all’intelligenza artificiale Gemini e ad altre funzioni integrate. L’autonomia dichiarata dovrebbe attestarsi intorno alle due ore, leggermente superiore in modalità video.

Anche se non ci sono ancora conferme riguardo i prezzi e la data di lancio, la diffusione dei render suggerisce che l’annuncio ufficiale per l’arrivo del Galaxy XR potrebbe essere imminente.