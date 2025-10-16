Mercedes-Benz Vision Iconic, la concept car anticipa il futuro del marchio

Mercedes-Benz ha svelato la nuovissima Vision Iconic, una concept car nata con l’obiettivo di stupire. Le sue linee sono pensate per essere iconiche sin dal primo sguardo e per tracciare la strada del marchio negli anni a venire.

I designer che l’hanno immaginata hanno lavorato per superare ogni convenzione ma, al tempo stesso, si sono ispirati ai modelli più rappresentativi della Casa di Stoccarda. Il guardare al passato è stato funzionale per pensare al futuro.

Ne è un esempio la leggendaria griglia del radiatore Mercedes-Benz che nella Vision Iconic è monumentale. La nuova generazione della griglia è stata introdotta per la prima volta con la GLC elettrica e viene ripreso anche nella show car.

La nuova Mercedes-Benz Vision Iconic stupisce con il suo design audace, attingendo ai modelli storici del marchio

Come dichiarato da Markus Schäfer, Chief Technology Officer, Development & Procurement e membro del CdA di Mercedes-Benz Group AG: “Vision Iconic incarna la nostra visione per il futuro della mobilità. Con innovazioni rivoluzionarie come il calcolo neuromorfico, lo steer-by-wire, la vernice fotovoltaica e la guida altamente automatizzata di livello 4, insieme alla tecnologia all’avanguardia, stiamo definendo nuovi standard per l’era elettrica e digitale. Questo bellissimo veicolo è una testimonianza del nostro impegno per rendere la mobilità di domani una realtà oggi“.

La Mercedes-Benz Vision Iconic è stata pensata per integrare le tecnologie più avanzate. La guida autonoma di Livello 4 si fonde con il neuromorphic computing per garantire la sicurezza per tutti gli occupanti.

Non mancano funzionalità futuristiche come la vernice solare mentre gli interni esprimono un lusso iper-analogico che richiama altri tempi. L’atmosfera a bordo sarà da lounge, sottolineando come ogni elemento è pensato per garantire il massimo comfort.

Gorden Wagener, Chief Design Officer Mercedes-Benz Group AG, ha affermato di essersi ispirato all’epoca d’oro del design automobilistico degli anni ’30: “Con il suo cofano che sembra conferirgli una presenza maestosa, le linee fluide scultoree e un tocco Art Déco, si eleva fino a diventare una vera icona della bellezza automobilistica. Gli interni con la sua panca continua e l’elegante posteriore, evocano ricordi della mitica 300 SL. La nostra Vision Iconic è più di una semplice automobile: è una scultura in movimento, un omaggio a un’eleganza senza tempo e una dichiarazione per il futuro. La simbiosi tra tradizione artigianale, tecnologia all’avanguardia e un linguaggio di design inconfondibile ne fa la massima espressione di valore, prestigio e grazia: la cosa più bella e più prestigiosa“.