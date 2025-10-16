Gauss Fusion svela la prima centrale a fusione europea

Da anni si parla della fusione nucleare come della promessa più grande — e più lontana — nel mondo dell’energia pulita. Una sorta di sogno collettivo, il famoso “Santo Graal” che potrebbe liberarci per sempre dai combustibili fossili. Ma questa volta qualcosa sembra davvero muoversi. L’azienda europea Gauss Fusion ha infatti annunciato il suo Conceptual Design Report, un documento di oltre mille pagine che non è solo teoria o ricerca accademica: è il primo passo concreto verso la costruzione di una centrale a fusione commerciale, chiamata GIGA.

Gauss Fusion vuole fare dell’Europa il leader globale della fusione

Per la prima volta, l’idea della fusione non suona più come un esperimento per pochi scienziati chiusi in un laboratorio, ma come un progetto industriale, con date, investimenti e obiettivi precisi. Gauss Fusion, fondata da un gruppo di esperti provenienti da cinque Paesi europei, vuole trasformare l’Europa nel punto di riferimento mondiale per la fusione, un po’ come accadde per l’Eurofighter nell’aviazione. E il paragone non è casuale: la stessa mentalità di collaborazione e sviluppo condiviso è al centro del loro approccio.

La cifra è da capogiro — tra i 15 e i 18 miliardi di euro solo per il primo reattore — ma la posta in gioco è altissima: energia pulita, praticamente inesauribile, e una nuova forma di indipendenza energetica per il continente. Milena Roveda, CEO dell’azienda, parla con un entusiasmo concreto: “Abbiamo dimostrato che l’industria europea, e in particolare quella italiana, ha già oggi le competenze per trasformare la fusione da visione a realtà ingegneristica.” E non è una frase di circostanza. L’Italia, con la sua lunga tradizione nella manifattura di precisione e nella superconduttività, ha un ruolo di primo piano grazie a partner come ASG Superconductors, ENEA, ICAS e SIMIC.

Ciò che rende tutto questo così interessante è l’approccio ingegneristico scelto: il cosiddetto concurrent engineering, un metodo mutuato dall’aerospaziale che permette a diversi team di lavorare insieme, in parallelo, accelerando ogni fase di sviluppo. Un po’ come costruire un puzzle gigante, ma con tutti i pezzi che si incastrano mentre vengono ancora scolpiti.

Restano ovviamente le grandi sfide scientifiche: il trizio, da produrre e riciclare in un ciclo chiuso; i magneti superconduttori da rendere più efficienti; i materiali capaci di resistere a temperature e radiazioni estreme. Ma, a differenza della fissione, la fusione non produce scorie a lunga durata, e questo da solo cambia radicalmente il gioco.

Come ha detto Frédérick Bordry, direttore tecnico di Gauss Fusion, “superare questi ostacoli non servirà solo a far funzionare un reattore: deciderà chi guiderà la corsa globale alla fusione”. E forse, per una volta, l’Europa ha davvero la possibilità di essere in prima linea in qualcosa che cambierà la storia dell’energia.