Copilot si evolve, ora funziona anche con le piattaforme di Google

Nuovi vantaggi per Copilot, ora in grado di connettersi anche ai servizi Google per una gestione dei dati più fluida.

scritto da Rosalba Varegliano
Microsoft Copilot

Copilot si sta evolvendo da assistente smart a vero e proprio centro di produttività. Con l’ultimo aggiornamento disponibile per Windows Insider, Microsoft introduce la novità dei Connectors, che permettono a Copilot di collegarsi non solo ai servizi Microsoft – come Outlook, OneDrive, calendario e contatti – ma anche all’ecosistema Google, inclusi Gmail, Google Drive, Google Calendar e tanto altro. In pratica, l’AI ora può “leggere” e cercare informazioni direttamente nei tuoi account collegati, rendendo l’accesso ai dati molto più fluido.

Cosa significa concretamente

Dopo aver attivato l’opzione (è un’impostazione opt-in, dovrai esplicitamente consentire il collegamento), Copilot può:

  • Rispondere a domande come “Qual è l’email di Anna?” o “Trova le mie note di ricerca della scorsa settimana” accedendo ai dati di Gmail, contatti, Drive e calendari.
  • Eseguire ricerche incrociate tra i tuoi account Google e Microsoft senza dover passare manualmente da un’app all’altra.
  • Creare documenti direttamente da conversazioni: se chiedi “Esporta questo testo in Word” o “Fammi una presentazione PowerPoint con queste informazioni”, Copilot genera il file per te. E per risposte lunghe (600 caratteri o più) viene visualizzato un pulsante di esportazione già pronto per Word, Excel, PowerPoint o PDF.

Come attivare le nuove funzioni

  1. Apri l’app Copilot su Windows.
  2. Vai nelle Impostazioni e cerca la sezione Connectors.
  3. Attiva i servizi che vuoi collegare (puoi scegliere Gmail, Google Drive, Outlook, calendario, contatti).
  4. Concedi le autorizzazioni necessarie, e da quel momento Copilot potrà accedere ai dati consentiti per rispondere.

Ricorda che niente è attivo di default. Devi dare il tuo permesso prima che Copilot possa “vedere” i tuoi account.

Un assistente sempre più centrale

Con queste novità, Copilot diventa molto più di un chatbot attivo nel sistema: si trasforma in un hub capace di orchestrare documenti, email, file, calendari e ricerche su fonti distribuite. Il salto di qualità è importante, perché l’assistente non dovrà più limitarsi a rispondere: potrà lavorare direttamente sui dati che hai già sparsi tra Gmail, Drive, Outlook e altri servizi. Naturalmente, resta fondamentale mantenere il controllo dei propri dati, puoi in qualsiasi momento revocare il permesso e disattivare tutto.

