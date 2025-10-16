AirPods Pro 3 vs Pixel Buds 2a: Google recupera terreno anche con i modelli entry level, CONFRONTO

Copertina confronto AirPods Pro 3 vs Google Pixel Buds 2a

Ho passato diversi giorni alternando gli AirPods Pro 3 di Apple e i nuovi Google Pixel Buds 2a, e se c’è una parola che può riassumere questo confronto è divergenza. Entrambi cercano di fondere comodità, audio e funzioni smart, ma lo fanno partendo da due mondi diversi.

Da un lato c’è l’idea di Apple: auricolari premium, costruiti per un ecosistema chiuso, dove ogni dettaglio è curato e calibrato.

Dall’altro Google, che con i Pixel Buds 2a prova a rendere “intelligente” un prodotto da fascia media, portando parte dell’esperienza AI anche a chi non vuole spendere troppo.

In pratica, ho confrontato il massimo della raffinatezza con la migliore accessibilità possibile nel mondo Android. E il risultato è molto più equilibrato di quanto mi aspettassi.

https://youtu.be/GKFwbwSVjg4

Design e comfort

Gli AirPods Pro 3 restano familiari: la forma è la stessa che conosciamo da anni, ma tutto è più curato. La finitura è più opaca, la custodia più robusta, la tenuta migliorata. Li indossi e te ne dimentichi. Il comfort è totale, anche dopo ore di ascolto, e i gommini si adattano bene senza creare pressione.

I Pixel Buds 2a invece sorprendono per leggerezza. Sono più piccoli, tondi, e scompaiono letteralmente nel padiglione. Non hanno la stessa raffinatezza costruttiva degli AirPods, ma si fanno perdonare con una vestibilità eccellente e un design che non vuole imitare nessuno. La custodia è minimalista, plastica opaca, ma di quelle che non si graffiano facilmente. La differenza, però, è nella sensazione generale: gli AirPods danno l’idea di un prodotto “di precisione”, i Pixel Buds 2a di un oggetto “funzionale”. E già qui si capisce molto delle due filosofie.

Audio e cancellazione del rumore

Sul fronte del suono, Apple continua a giocare nella categoria dei migliori. Gli AirPods Pro 3 hanno un equilibrio tonale straordinario: bassi pieni ma controllati, voci naturali, alti puliti. Il nuovo driver dinamico gestisce le frequenze con una coerenza rara in un auricolare true wireless. La cancellazione attiva del rumore è più efficace che mai — si percepisce subito la differenza con la generazione precedente. Il fruscio costante dei luoghi pubblici sparisce completamente e la modalità Trasparenza è ancora la più naturale che si possa trovare oggi.

I Pixel Buds 2a fanno del loro meglio con un hardware più semplice. Hanno finalmente un’ANC degna di questo nome, che funziona bene in ambienti mediamente rumorosi, ma non raggiunge la stessa profondità dei top di gamma. Il suono è piacevole, bilanciato, ma meno raffinato: più “pop”, con bassi leggermente amplificati e un sound stage più stretto. La differenza si nota soprattutto nei dettagli: gli AirPods restituiscono una voce calda e precisa, i Pixel Buds tendono a schiacciarla un po’. Non è un problema di qualità, ma di obiettivi: Apple punta alla neutralità da studio, Google alla piacevolezza immediata.

Intelligenza e funzioni smart

Qui le due aziende giocano la loro vera partita. Gli AirPods Pro 3 integrano per la prima volta Apple Intelligence, con funzioni di traduzione in tempo reale e rilevazione del battito cardiaco direttamente dagli auricolari. Ma non sono disponibili da noi in Europa. Durante gli allenamenti, il sensore cardio è affidabile e i suggerimenti vocali sono puntuali. In viaggio, la traduzione simultanea funziona bene: una persona parla accanto a te e l’iPhone (o l’Apple Watch) restituisce la frase tradotta, il tutto in pochi secondi. È tecnologia al servizio dell’esperienza, ed è difficile non restarne colpiti.

I Pixel Buds 2a rispondono con Gemini, l’assistente che vive dentro Android e che in questi auricolari trova una sua dimensione perfetta. Puoi chiedergli di riassumere un messaggio, di rispondere a un’e-mail, di ricordarti un impegno. Non ha la precisione chirurgica dell’ecosistema Apple, ma si sente che è un’AI “viva”, capace di evolversi e imparare. Non c’è sensore cardiaco, ma c’è una flessibilità che manca al mondo iOS. È come avere due assistenti: uno geniale ma un po’ rigido, l’altro meno perfetto ma più umano.

Autonomia e ricarica

Gli AirPods Pro 3 durano circa 8 ore con ANC attivo, fino a 10 ore in modalità standard.

La custodia porta il totale a un giorno pieno di ascolto, e la ricarica è rapidissima.

Nonostante l’aggiunta di nuovi sensori, l’efficienza resta impeccabile.

I Pixel Buds 2a arrivano a 7 ore con ANC e circa 10 senza, con una custodia che assicura complessivamente più di 20 ore.

Manca la ricarica wireless, ma quella via USB-C è veloce e stabile.

In un contesto quotidiano, la differenza reale tra i due è minima, ma il bilanciamento energetico di Apple resta un passo avanti.

Esperienza d’uso

L’esperienza con gli AirPods Pro 3 è quella tipica di Apple: tutto funziona senza che tu debba pensarci. Apri la custodia e il pairing è immediato, il passaggio tra i dispositivi è automatico, la connessione è granitica. Il suono resta stabile anche camminando in città, senza interruzioni o ritardi. Non c’è l’app dedicata.

I Pixel Buds 2a, invece, sono il manifesto di quanto Google abbia migliorato l’esperienza Android. Il pairing Fast Pair è istantaneo, l’app Pixel Buds è più chiara, e il multipoint funziona benissimo. Il controllo touch, preciso e reattivo, permette di gestire ANC, volume e assistente senza toccare lo smartphone.

La differenza?

Apple punta alla perfezione automatica, Google alla libertà intelligente. Se vuoi tutto già pronto e armonizzato, gli AirPods vincono. Se preferisci personalizzare, smanettare e sperimentare, i Pixel Buds sono più appaganti.

Prezzo e posizionamento

Gli AirPods Pro 3 si collocano nella fascia alta, con un prezzo attorno ai 249 euro. I Pixel Buds 2a costano 149 euro: meno della metà. Ed è proprio questo il punto: il rapporto qualità-prezzo dei Pixel Buds è incredibile, ma non provano nemmeno a competere direttamente con le AirPods Pro. Sono due prodotti per due target diversi: uno per chi cerca il meglio possibile, l’altro per chi vuole il meglio accessibile.

Trovate le AirPods Pro 3 su Amazon mentre le cover le prendete su AliExpress. I Pixel Buds 2a di Google invece, li trovate su Amazon; mentre le custodie le potete comprare su AliExpress.