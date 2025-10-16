BYD: l’addio al vecchio ibrido con il Super DM-i Technology

Un messaggio sorprendente ha acceso i social: BYD ha pubblicato un “necrologio” dedicato al vecchio motore Plug-in. Un tono ironico, quasi teatrale. L’addio a una tecnologia ormai superata, con tanto di saluto finale. Un gesto audace per comunicare che il tempo dei compromessi tra potenza e consumi è finito. La tecnologia Super DM-i viene descritta come l’erede naturale di un’era ormai conclusa. Un sistema capace di fondere prestazioni elevate con efficienza sorprendente. È davvero la fine del vecchio ibrido o solo l’inizio di qualcosa di più grande? La domanda aleggia nell’aria.

Secondo BYD, il futuro dell’ibrido non è una via di mezzo, ma un equilibrio perfetto. La tecnologia DM-i di ultima generazione equipaggia modelli come la Seal 6, disponibile anche in versione station wagon. Ogni dettaglio è stato progettato per offrire autonomie record, con percorrenze in elettrico mai viste prima. I nuovi powertrain Super Hybrid promettono fino a 1.000 km complessivi, grazie a batterie più capienti e una gestione intelligente dell’energia. Tutto senza rinunciare alla spinta del motore termico. Un connubio che cambia la percezione stessa dell’ibrido.

BYD scuote il mercato

Il “necrologio” firmato BYD non è solo marketing, ma una provocazione elegante. L’intento è chiaro: sottolineare che la tecnologia Super DM-i segna un punto di svolta.

Il tono ironico ha incuriosito, divertito, ma anche acceso il dibattito. In un panorama in cui molti costruttori puntano su ibridi sempre più evoluti, BYD alza l’asticella con sicurezza. Anche in Europa la risposta non tarda ad arrivare. Case come Volkswagen lavorano su modelli Plug-in capaci di offrire percorrenze simili, dimostrando che la direzione è ormai tracciata. L’ibrido del futuro non chiede più di scegliere tra emozione e sostenibilità. È una nuova forma di mobilità, più silenziosa, intelligente, e pronta a conquistare la strada.

Il vecchio motore Plug-in riposa, mentre la nuova generazione firma il suo epitaffio con un sorriso. Chi avrebbe mai pensato che un addio potesse suonare così moderno?