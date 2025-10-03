Smart #5 EHD: debutta il SUV ibrido con 1600 km di autonomia

Il SUV Smart #5 EHD segna una svolta per il marchio. Dopo la variante elettrica, arriva la versione Plug-in Hybrid. In Cina il mercato chiede sempre più modelli con doppia alimentazione e la joint venture Mercedes-Geely ha deciso di rispondere. Il nome significa Electric Hybrid Drive e richiama la combinazione tra benzina ed elettrico. Esteticamente resta fedele al design del modello a batteria, con linee moderne e proporzioni robuste. Il cambiamento vero è nascosto sotto al cofano, dove un nuovo motore termico incontra un sistema elettrico ben strutturato.

Una Smart che varia tra benzina ed elettrico

Il sistema ibrido della nuova Smart abbina un quattro cilindri turbo da 1.5 litri capace di 120 kW, pari a 163 CV, a un motore elettrico da 200 kW, cioè 272 CV. La potenza complessiva promette prestazioni brillanti, senza sacrificare l’efficienza. La batteria CATL LFP da 41,46 kWh consente 252 km di autonomia in modalità elettrica, secondo il ciclo CLTC. Una cifra che supera quella di molte PHEV europee. Con la spinta del motore termico l’autonomia totale tocca quota 1.600 km. Per la ricarica, inoltre, i dati ufficiali riguardanti la Smart parlano di soli 20 minuti per passare dal 10 all’80% collegandosi a una colonnina rapida in corrente continua.

Il listino in Cina per la nuova Smart #5 parte da 189.900 yuan, circa 22.700 euro. Una cifra che sorprende se confrontata con la versione elettrica, proposta a partire da 239.900 yuan, pari a 28.700 euro. Una differenza che spinge a chiedersi quanto potrebbe essere competitivo questo modello anche sulle strade europee, dove i PHEV stanno conquistando consensi. Molti costruttori cinesi stanno già portando sul Vecchio Continente le loro Super Hybrid con autonomie elettriche generose. Perché Smart dovrebbe rinunciare a questa opportunità? Per ora la decisione sembra limitare il debutto al solo mercato cinese. Resta il fatto che questo SUV unisce design riconoscibile, autonomia sorprendente e un prezzo capace di far tremare i rivali. Il futuro dirà se la Smart #5 EHD sarà soltanto un fenomeno asiatico o il prossimo grande arrivo sulle strade d’Europa.