Audi A2 e-tron: la piccola elettrica che cambierà tutto nel 2026

Si mormora che Audi stia lavorando a una nuova elettrica destinata a diventare il modello d’ingresso della gamma BEV. Le prime foto spia hanno finalmente rivelato le proporzioni di una vettura compatta, dalle linee pulite e proporzioni inedite. Tra gli appassionati è nata una domanda inevitabile: tornerà davvero la leggendaria sigla A2? Il legame con il passato è forte. Il design richiama la storica A2 degli anni Duemila, con un cofano corto, un parabrezza molto inclinato e un tetto alto che promette grande abitabilità. Anche il lunotto diviso orizzontalmente è un chiaro omaggio al modello originale. I dettagli moderni però non mancano. La griglia esagonale chiusa, tipica delle elettriche Audi, domina il frontale, mentre i fari sottili aggiungono un tocco di eleganza tecnologica.

Design e proporzioni da city car evoluta

Il nuovo modello sostituirà indirettamente Audi A1 e Audi Q2, ormai prossimi al ritiro. Le proporzioni rivelano un’auto pensata per la città ma con lo spazio di un crossover compatto. Dietro, i fanali uniti da una fascia luminosa attraversano tutta la larghezza, creando un effetto scenografico che si ispira ai modelli più recenti del marchio. Le superfici appaiono pulite, con linee tese e una silhouette dinamica. Le ricostruzioni digitali mostrano una vettura armoniosa, agile e moderna, capace di coniugare praticità e stile. L’abitacolo, non ancora svelato, dovrebbe offrire un ambiente curato, con materiali di qualità e un design coerente con la filosofia Audi. Si ipotizza la presenza di una strumentazione completamente digitale e di un infotainment di ultima generazione, pronto a dialogare con l’ecosistema connesso del brand.

Tecnologia e futuro elettrico Audi

Dal punto di vista tecnico, la futura Audi A2 e-tron nascerà sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, forse nella sua evoluzione MEB+. Le indiscrezioni parlano di powertrain condivisi con Skoda Elroq o Volkswagen ID.3, con potenze e autonomie ancora coperte dal mistero. La certezza è una: l’efficienza sarà al centro del progetto. Le batterie di nuova generazione dovrebbero offrire tempi di ricarica ridotti e una percorrenza adeguata anche ai lunghi viaggi. Audi punta a un equilibrio tra leggerezza e comfort, mantenendo lo spirito tecnologico che da sempre contraddistingue la casa dei quattro anelli. Il debutto è atteso nel 2026. Fino ad allora, le strade di Ingolstadt diventeranno il palcoscenico dei collaudi.