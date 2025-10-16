Carte Pokémon: truffa da 24 mila euro

Una nuova truffa legata al mondo del collezionismo ha recentemente catturato l’attenzione. Al centro della vicenda c’è una collezione di carte Pokémon dal valore stimato di 24 mila euro. La quale è stata sottratta con l’inganno a un appassionato romano e poi recuperata dopo un’indagine. Quest’ultima ha coinvolto la Polizia di Stato di Frosinone e i Carabinieri di Padova. Il caso evidenzia come l’universo digitale e il mercato del collezionismo possano trasformarsi essere coinvolti in raggiri sofisticati. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il collezionista aveva deciso di mettere in vendita la sua raccolta. Quest’ultima composta da carte rare e perfettamente conservate. Dopo aver pubblicato un annuncio online alla fine di settembre, l’uomo era stato contattato da due presunti acquirenti. Entrambi provenienti dal Nord Italia.

Carte Pokémon al centro di una recente truffa

La trattativa, apparsa da subito regolare, era culminata nella proposta di un incontro di persona, fissato in una località del Frusinate, nel Lazio. Lì, i due uomini si erano presentati con l’intenzione apparente di concludere l’acquisto. Il piano, tuttavia, nascondeva un intento criminale. Dopo aver visionato le carte e accettato l’accordo, i truffatori avevano convinto il venditore a caricare la collezione sulla loro auto, sostenendo di voler effettuare il pagamento in una ricevitoria poco distante. Una volta saliti a bordo, si erano dati alla fuga, lasciando il collezionista senza alcuna possibilità di reagire. La denuncia immediata della vittima ha permesso alle autorità di attivarsi rapidamente, avviando una serie di riscontri su targhe, testimonianze e movimenti sospetti.

Le indagini hanno condotto a due uomini di circa trent’anni, entrambi giostrai itineranti residenti in provincia di Padova. Su disposizione della Procura di Frosinone, sono scattate le perquisizioni nelle loro abitazioni. All’interno, i carabinieri hanno ritrovato l’intera collezione Pokémon, ancora intatta, successivamente restituita al legittimo proprietario. I due responsabili sono stati denunciati e dovranno rispondere del reato di truffa aggravata. L’episodio rappresenta un monito per chiunque operi nel vasto mercato delle compravendite tra privati. La fiducia resta un valore prezioso, ma deve essere accompagnata da prudenza e consapevolezza.