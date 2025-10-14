Monitor ASUS ROG Strix OLED in sconto FOLLE su Amazon

Uno dei migliori monitor da gaming è sicuramente prodotto da Asus, stiamo parlando di ASUS ROG Strix OLED, modello precisamente XG26AQDMG, un pannello da 27 pollici di diagonale, completamente lucido, che nasconde la capacità di raggiungere una risoluzione QHD da 2560 x 1440 pixel. La promozione disponibile su Amazon è sicuramente molto interessante, nasconde la possibilità di raggiungere un livello di risparmio assolutamente imbattibile.

Il prodotto in questione si fa notare per la presenza di un refresh rate a 240Hz, perfetto per godere della massima fluidità in fase di utilizzo e una velocità incredibile, con tempo di risposta di solo 0,03 ms, nascondendo allo stesso tempo un rispetto della gamma cromatica assolutamente invidiabile: 99% delle DCI-P3. Il design è moderno, con un’anima aggressiva, anche se non eccessiva. La base di appoggio è squadrata, ma non troppo, troviamo qualche inserto di colorazione rossa, senza però eccedere con LED o quant’altro, risultando perfetto anche per un ufficio o comunque un ambiente lavorativo abbastanza classico.

Scoprite quali sono i nuovi codici sconto Amazon gratis con tutte le migliori offerte esclusive, andando subito sul canale Telegram @codiciscontotech, scoprirete ogni giorno i prezzi più bassi del momento.

Monitor ASUS ROG Strix OLED in offerta su Amazon

Promozione assolutamente imperdibile in questi giorni su Amazon, il monitor ASUS ROG Strix OLED può essere vostro con un investimento finale di 515 euro, che corrisponde a circa 280 euro in meno rispetto al listino iniziale. Soluzione più che abbordabile e dal rapporto qualità/prezzo decisamente alla portata di ogni consumatore sul territorio nazionale, acquistatelo subito a questo link.

La spedizione viene gestita direttamente da Amazon con consegna a domicilio garantita in tempi brevissimi per tutti, la garanzia al solito è della durata di 24 mesi e copre tutti i difetti di fabbrica, ma non i danni accidentali che gli utenti potrebbero effettivamente causare in fase di utilizzo. Il reso è invece entro 14 giorni dalla ricezione.